Electronic Arts распустила Ghost Games и передала разработку франшизы Need for Speed студии Criterion Games, создавшей NFS: Hot Pursuit, NFS: Most Wanted и серию Burnout

Легендарную серию гоночных симуляторов Need for Speed снова ожидает смена курса. В Electronic Arts решили практически полностью распустить создателей трех последних частей Ghost Games, оставив только нескольких сотрудников для поддержки уже существующих проектов в рамках нового подразделения EA Gothenburg. Разработкой следующих игр в рамках франшизы NFS займутся Criterion Games, известные по серии Burnout.

Инсайдер из Ghost Games подтвердил, что часть разработчиков геймстудии перейдет в Criterion Games для дальнейшей разработки гоночных симуляторов, тогда как оставшихся перераспределят в другие команды разработки.

Отметим, что Criterion Games в свое время разработали одни из самых популярных частей серии Need for Speed, включая NFS: Hot Pursuit (2010) и NFS: Most Wanted (2012). Однако в 2013 году в EA приняли решение передать разработку серии студии Ghost Games, куда вошли разработчики из EA DICE, Black Box, Criterion Games and Playground Games.

Напомним, что последней на данный момент частью франшизы является игра Need for Speed Heat, которая собрала достаточно неплохие оценки от критиков и игроков.

