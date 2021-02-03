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EA подтвердила релиз следующей части Battlefield в 2021 году и пообещала выпускать (через Codemasters) по одной гоночной игре каждый год

EA подтвердила релиз следующей части Battlefield в 2021 году и пообещала выпускать (через Codemasters) по одной гоночной игре каждый год

EA подтвердила релиз следующей части Battlefield в 2021 году и пообещала выпускать (через Codemasters) по одной гоночной игре каждый год


Полноценный анонс следующей части знаменитой серии шутеров Battlefield должен состояться весной, а релиз — осенью 2021 года. Вероятно, она выйдет на PC, PS5 и Xbox Series S|X.

В рамках своего февральского отчета компания EA заявила, что разработка следующей «‎батлы», которой занимается DICE, идет с опережением графика. Также издатель подтвердил намерение выпустить игру в рождественский сезон 2021 года, пообещав «масштабные реалистичные сражения» и выход на новый максимум по числу одновременно участвующих в битвах игроков (то есть, их будет больше 64 — нынешний максимум Battlefield V).

«‎Следующая часть серии Battlefield ознаменует возвращение тотальной войны и в полной мере задействуют все возможности консолей нового поколения, сделав реальность масштабные захватывающие сражения с большим количеством игроков, чем когда-либо прежде. С картами небывалого масштаба следующая часть Battlefield возьмет все разрушения, игровые механики, боевые машины, оружие и другие аспекты, которыми славится франшизы, и выведет их на новый уровень».

Эндрю Уилсон,

генеральный директор EA

EA выпустила Battlefield V в ноябре 2018 года (летом 2020 года прекратилась активна поддержка проекта), тогда как предыдущая часть Battlefield 1 вышла в октябре 2016 года. Судя по всему, EA теперь придерживается двухлетнего цикла новых игр во франшизе.

Одновременно EA пролила свет на некоторые планы касательно студии Codemasters, которую она вырвала у Take-Two. Издатель решительно настроено стать лидером в жанре гоночных игр и планирует для достижения этой цели, в числе прочего, выпускать гоночные игры ежегодно. Ниже перечислены гоночные франшизы, которые перейдут к EA после закрытия сделки с Codemasters.

В EA пообещали раскрыть больше подробностей о планах по выпуску новых игр в ближайшие месяцы.

Минувший квартал для завершился для EA весьма удачно — не в последнюю очередь благодаря успехам FIFA Ultimate Team и Apex Legends. Последняя нарастила аудиторию на 30%. 9 марта Apex Legends выйдет на Switch, детали обещают скоро.

За квартал EA выручила 1,63 миллиарда долларов против 1,59 миллиарда годом ранее. Из этой суммы 951 миллион принесли игры-сервисы. Доля продаж в «цифре» выросла с 49% до 62%. Одновременно EA повысила прогноз по выручке на целый финансовый год (завершится в конце марта).

 

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