EA подтвердила релиз следующей части Battlefield в 2021 году и пообещала выпускать (через Codemasters) по одной гоночной игре каждый год

Полноценный анонс следующей части знаменитой серии шутеров Battlefield должен состояться весной, а релиз — осенью 2021 года. Вероятно, она выйдет на PC, PS5 и Xbox Series S|X.

В рамках своего февральского отчета компания EA заявила, что разработка следующей «‎батлы», которой занимается DICE, идет с опережением графика. Также издатель подтвердил намерение выпустить игру в рождественский сезон 2021 года, пообещав «масштабные реалистичные сражения» и выход на новый максимум по числу одновременно участвующих в битвах игроков (то есть, их будет больше 64 — нынешний максимум Battlefield V).

EA выпустила Battlefield V в ноябре 2018 года (летом 2020 года прекратилась активна поддержка проекта), тогда как предыдущая часть Battlefield 1 вышла в октябре 2016 года. Судя по всему, EA теперь придерживается двухлетнего цикла новых игр во франшизе.

Одновременно EA пролила свет на некоторые планы касательно студии Codemasters, которую она вырвала у Take-Two. Издатель решительно настроено стать лидером в жанре гоночных игр и планирует для достижения этой цели, в числе прочего, выпускать гоночные игры ежегодно. Ниже перечислены гоночные франшизы, которые перейдут к EA после закрытия сделки с Codemasters.

Aim for EA is to grow its presence in sports through additional racing games acquired from Codemasters.

Codemasters not only has owned IP, but has licenses for F1 and WAC that would be useful to EA. pic.twitter.com/hLzDNI312u

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 2, 2021