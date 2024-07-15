Энергокризис? Нет, не слышали. Видеокарты NVIDIA RTX 5090 и 5060 будут потреблять гораздо больше

Калькулятор мощности блоков питания ПК от производителя Seasonic внезапно стал очень интересным. Онлайн-инструмент получил в качестве опций расчета NVIDIA RTX 5090 и другие новые видеокарты.

Обновленные данные включают TDP будущих игровых карт на архитектуре Blackwell от RTX 5090 до RTX 5050. Конечно, эти значения могут быть ориентировочными, но на фоне отсутствия информации данные от крупного производителя компонентов являются интересными.

Для наглядности TDP RTX 50хх из инструмента мощности Seasonic объединены в таблицу с представителями актуального семейства RTX 40хх. Наибольший прирост TDP оказался у графических адаптеров RTX 5060. В лучшем случае это означает, что NVIDIA приняла во внимание жалобы на большой разрыв в производительности и цене между RTX 4070 и 4060 и подготовила более мощные RTX 5060, вероятно, с 12 ГБ VRAM.

Развертывание потребительских видеокарт NVIDIA с архитектурой Blackwell ожидается ориентировочно в октябре, начиная с карт высокого класса RTX 5090 и RTX 5080. Средняя RTX 5070 должна появиться в январе 2025 года, а основная «рабочая лошадка» для игр RTX 5060 — в третьем или четвертом квартале.

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Калькулятор мощности блоков питания от Seasonic также обновили процессорами Ryzen 9000, в частности, Ryzen 9 9950X, 9900X, Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X. Однако у нас уже есть спецификации и цены на эти процессоры Zen 5 от AMD. Однако характеристики этих чипов в основном уже известны. Процессоры должны появиться до конца этого месяца. Также Seasonic почему-то добавила видеокарты AMD Radeon RX 7990 XTX и RX 7500 XT. Они не были выпущены и вряд ли будут, вплоть до выхода графических процессоров AMD RDNA 4.

Что еще известно о NVIDIA RTX 5090

Официальной информации пока нет, однако утечки дают комплексное представление о RTX 5090. Недавно стало известно, что RTX 5090 получит 448-битную шину памяти (384 у 4090) и частоту графического процессора на 600 МГц выше предшественника — по словам инсайдера, базовая частота составит «почти 2,9 ГГц». Видеокарта получит процессор GB202 Blackwell с почти 192 потоковыми мультипроцессорами (128 у 4090), что даст в сумме более 24 000 ядер (16384 у 4090). Также речь идет о памяти 28 ГБ GDDR7 28 Гбит/с (24 ГБ GDDR6X 21 Гбит/с у предшественницы) с пропускной способностью 1568 ГБ/с (1008 ГБ/с, соответственно).

Источники: Seasonic, Tom`s Hardware, VideoCardz

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