ЕС проголосовал за возврат съемных аккумуляторов в потребительские устройства, но есть некоторые исключения для смартфонов и планшетов

Европейский парламент проголосовал за новый нормативный акт, который пересмотрит весь жизненный цикл батареи – от проектирования до окончания срока службы. Новшества, в том числе, окажут влияние на отрасль смартфонов. Обсуждение идеи началось более 3 лет назад.

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Среди ряда изменений, новые правила потребуют, чтобы батареи в потребительских устройствах, таких как смартфоны, легко снимались и заменялись. Сегодня в большинстве смартфонов батареи несъемные, но так было не всегда. Например, на раннем этапе развития мобильных телефонов в устройствах Nokia 5190, Nokia 3310, Motorola Razr V3, Palm Treo 700p замена батареи занимала всего несколько секунд. Технология зарядки была не такой уж быстрой, и нередко приходилось носить с собой запасную батарею, чтобы подключить ее, когда основная батарея разрядилась.

Большинство аккумуляторов представляли собой автономные модульные блоки, которые можно было извлечь из мобильного телефона при помощи простой защелки. В некоторых случаях для доступа к батарее требовалось снять заднюю крышку устройства.

Но со временем производители отказались от легко заменяемых батарей в пользу «герметичных» телефонов с более изящным дизайном. Многие потребители были против таких изменений, но со временем большинство приняло это как новую норму. Новые правила ЕС могут заставить производителей вернуться назад и снова предлагать съемные батареи в своих устройствах.

Это не первый раз, когда ЕС вмешивается в деятельность производителей смартфонов. В прошлом году ЕС ввел требование оснащать телефоны и другие небольшие электронные устройства портом USB-C для зарядки. Это стало проблемой для Apple, которая использует в iPhone проприетарный разъем Lightning. Однако Apple уже подтвердила, что будет соблюдать новые требования и перейдёт на USB-C — по крайней мере, в ЕС.

После утверждения новых правил Европарламентом текст документа должен будет официально одобрить Совет ЕС. Затем последует публикация в Официальном журнале ЕС, после чего правила вступят в силу. Требование оснащать потребительские устройства съемными батареями заработает через 3,5 года после вступления в силу новых правил. Для производителей смартфонов и планшетов предусмотрены альтернативы. Для них будет доступна возможность выбора

между выпуском устройств с возможностью легкой замены батареи или версий, которые отвечают определенным требованиям к производительности и долговечности. Также могут быть исключения для устройств, защищенных от попадания воды.

Источник: techspot