Еще не забыли о Threads? Новую соцсеть Meta наконец-то запускают в ЕС — для почти полмиллиарда пользователей

Meta запустила Threads в июле более чем в 100 странах, включая Украину, США и Великобританию, а ныне настроена отхватить лакомый кусок пирога в виде почти полумиллиарда пользователей из ЕС.

«Сегодня мы открываем Threads для большего количества стран Европы», — написал Марк Цукерберг в публикации на Threads.

Ранее компания блокировала пользователям из ЕС вход в Threads даже через VPN. Руководитель Instagram Адам Моссери намекнул, что запуск отложен из-за «сложностей с соблюдением некоторых законов, которые вступят в силу в следующем году» — вероятно, речь идет о Законе о цифровых рынках, который враждебно относится к таким тесным интеграциям как у Threads с Instagram (фактически профиль с Instagram автоматически переносился в Threads, и до поры до времени из новой соцсети нельзя было удалиться без ухода из старой).

В то же время такая интеграция (ну и проблемы в Twitter Илона Маска, которую соцсеть Цукерберга фактически дублирует) позволила Threads в рекордные сроки собрать более 100 млн пользователей.

У X (в который ныне превратился Twitter) — большие проблемы с модерацией, из-за чего из соцсети ушли многие крупные рекламодатели, поэтому Threads, похоже, настроена этим воспользоваться. Meta объявила, что запускает специальный инструмент фактчекинга, который будет отдавать предпочтение в ленте проверенным публикациями и будет «эффективно бороться с дезинформацией». Пользователи смогут самостоятельно настраивать отображение противоречивых тем — с тремя уровнями (хотя полностью скрыть такой контент не удастся).

Чтобы получить доступ к настройкам, нужно коснуться двух строк в верхнем правом углу на вкладке профиля Threads, а затем «Учетная запись» – «Другие настройки аккаунта» (направляющая в Instagram) – «Настройка контента».

В заявлении Meta для NBC News сказано, что эти параметры предоставят пользователям больше возможностей для контроля алгоритма, который ранжирует публикации в их ленте.

Meta также заявила, что в Instagram уже много лет существуют параметры рейтинга проверки фактов, но, похоже, никогда должным образом об этом не сообщала. Согласно The Economic Times, компания добавила эту функцию в Facebook в мае, а представитель Meta сказал, что это было предназначено для того, чтобы «сделать элементы управления в Facebook более согласованными с уже существующими в Instagram».