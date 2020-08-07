Facebook продлила период удалённой работы для сотрудников до июля 2021 года и выделила им по $1000 на нужды домашнего офиса





Вслед за Google компания Facebook также приняла решение продолжить работу своих сотрудников из дома до лета следующего года.

Сейчас почти все из 48 тыс. сотрудников Facebook работают на удалённой основе. Такой режим работы был внедрён ещё в марте во время первой волны перехода на работу из дома. Первоначально планировалось, что такой режим работы будет действовать до конца 2020 года. Однако в условиях продолжающейся пандемии COVID-19 компания решила продлить данный режим и позволить сотрудникам работать удалённо до июля 2021 года.

Такое решение было принято на основании рекомендаций экспертов в области здравоохранения, правительства и внутренних обсуждений. Также отмечается, что компания решила выплатить сотрудникам по $1000 для нужд домашнего офиса.

Следует отметить, что Facebook ещё в начале пандемии заявила о намерении более активно использовать режим удалённой работы. Тогда в одном из интервью руководитель компании Марк Цукерберг сказал, что на протяжении ближайших 5-10 лет около половины сотрудников могут быть переведены на постоянную удалённую работу.

Источник: The Verge