«Фантастическая четверка» стартовала с 86% на Rotten Tomatoes — первый фильм в серии, который понравился критикам

«Фантастическая четверка» от Marvel получила первые оценки — самые высокие для серии фильмов о квартете супергероев во главе с Ридом Ричардсом.

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Сейчас у ленты 86% на Rotten Tomatoes. Фактически, еще до выхода в прокат, «Фантастическая четверка» обошла своего главного конкурента — «Супермена» от DC, у которого 83% рейтинга.

Из интересного: это первый фильм в серии о Фантастической четверке, который наконец понравился критикам. Среди предшественников самым высоким (но вместе с тем провальным) рейтингом отметилась «Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного серфера» 2007 года.

Название Оценка критиков Rotten Tomatoes Фантастическая четверка (2005) 27% Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера (2007) 37% Фантастическая четверка (2015) 9% Фантастическая четверка: Первые шаги 88% (может измениться)

«Фантастическая четверка» 1994 года официально так и не вышла, но благодаря широкому доступу к пиратским копиям в интернете, этот низкобюджетный фильм имеет 33% рейтинга. Кстати, босс Marvel Кевин Файги намекал, что актеры неизданной ленты могут получить камео в «Первых шагах».

Рецензии критиков в целом совпадают с реакциями первых зрителей, где новый фильм Marvel определяли, как один из лучших проектов студии с впечатляющей визуальной составляющей и действительно фантастическим актерским составом. Далее несколько прямых цитат:

«Фильм имеет умный сценарий и — не могу поверить, что пишу это — действительно трогательную игру четырех харизматичных главных актеров, что, возможно, является лучшим из релизов Педро Паскаля в этом году», — Дэймон Уайз из Deadline.

«Эстетика 1960-х годов потрясающая. Художник-постановщик Касра Фарахани, которая ранее работала над «Локи», создает роскошное полотно, которое одновременно является классическим и современным. Это действительно красиво, и IMAX лучше всего это подчеркивает», — Саймон Томпсон, Forbes.

«Есть некоторое облегчение от фильма, в котором вам не нужно тщательно изучать множество других проектов, чтобы понять, что происходит. Достаточно интересный для детей и довольно забавный, не прибегая к самопародии… Согласно подзаголовку, фильм ощущается как новое начало. И, как и перезапуск «Супермена», это может быть именно то, что нужно, чтобы вернуть зрителей, страдающих от усталости от супергероев», — Питер Дебрюге, Variety.

Очевидно, без минусов здесь не обошлось. Автор IGN назвал фильм «немного сумасшедшим» и похвалил амбициозность, однако отметил, что ему не хватает некоторых важных «моментов с большой буквы «М», которые нужны фильмам о супергероях». Gizmodo также отметил визуальные эффекты, музыку и актерский состав, но отметил, что «Фантастическая четверка» не имеет супергеройской яркости.

Напомним, что ранее «Фантастическая четверка» находилась в собственности 20th Century Fox, однако после слияния Disney и Fox, Marvel получила ее в полноценную собственность. Предыдущие три фильма о семье супергероев заработали более $803 млн в прокате.

В версии Marvel нам представляют обновленный фантастический квартет, который должен защитить Землю от прожорливого космического бога по имени Галактус (Ральф Айнесон), и его загадочного Вестника (Серебряный Серфер Джулии Гарнер). Роль Мистера Фантастика (он же Рид Ричардс) взял на себя Педро Паскаль, тогда как Сью Сторм (Женщина-невидимка) играет Ванесса Кирби, а Джозеф Куинн и Эбон Мосс-Бакрак предстанут в образах Человека-факела и Существа соответственно.

Премьера фильма запланирована на 24 июля 2025 года (уже завтра). Ожидается, что «Фантастическая четверка: Первые шаги» соберет от $190-210 млн в мировом прокате, чуть меньше, чем заработал «Супермен» в дебюте.