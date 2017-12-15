Федеральная комиссия связи США отменила принцип «сетевого нейтралитета»

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В ноябре 2014 года Барак Обама, который тогда еще занимал пост президента США, выступил в поддержку прозрачности услуг интернет-доступа и обеспечение сетевого нейтралитета. В феврале 2015 года принцип был закреплен законодательно Федеральной комиссией связи США (FCC). Он обязывал интернет-провайдеров одинаково относиться к любому трафику. Ключевой фразой здесь является “обязывал”, поскольку вчера FCC отменила принцип «сетевого нейтралитета».

Об этом в последнее время много писали все без исключения крупные американские издания, в основном из-за масштабных акций протеста, которые вызвало это решение.

Итак, по итогам голосования за соответствующее решение трое оказалось «за», двое – «против».

В FCC свое решение назвали действием, направленным на «восстановление свободы в интернете».

Действующий глава комиссии Аджит Паи, назначенный на должность новой администрацией Дональда Трампа, на протяжении всего этого года твердил без этой «репрессивной» нормы интернет-отрасль в США развивалась лучше.

«Главная проблема с интернетом сейчас – это вовсе не блокировка провайдером доступа к контенту, а полное отсутствие этого самого интернет-доступа», – отметил Аджит Паи.

Конечно, же толпы людей, вышедших на улицы с протестами, с его позицией не согласны.

Напомним, что это уже далеко не первое неоднозначное решение FCC. Ранее комиссия отменила принятые в октябре прошлого года новые правила конфиденциальности в Интернете, разрешив интернет-провайдерам использовать персональные данные пользователей без их согласия. Это решение впоследствии поддержал Конгресс США (1 и 2).

Источник: The Verge