Foxconn строит крупнейший в мире завод по выпуску чипов Nvidia GB200: «Спрос чрезвычайно высокий»

Тайваньская компания Foxconn расширяет свою деятельность в сфере искусственного интеллекта. Предприятие возводит в Мексике завод, который будет выпускать чипы GB200 для Nvidia. Эти компоненты являются ключевыми для нового поколения вычислительной платформы Blackwell от американской компании.

Бенджамин Тинг, старший вице-президент Foxconn по вопросам облачных корпоративных решений, подчеркнул важность сотрудничества с Nvidia. По его словам, спрос на платформу Blackwell «чрезвычайно высок».

Глава Foxconn Янг Лю рассказал, что новый завод будет иметь «огромные производственные мощности». Компания уже инвестировала более $500 млн в штат Чиуауа в Мексике.

Лю отметил, что цепочка поставок Foxconn готова «к революции в сфере искусственного интеллекта». Компания «обладает передовыми технологиями жидкостного охлаждения и отвода тепла», необходимыми для инфраструктуры серверов GB200.

Foxconn, официальное название которой Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., — это крупнейший в мире контрактный производитель электроники. Компанию основал тайваньский бизнесмен Терри Гоу в 1974 году. Foxconn больше всего известен как основной производитель продукции Apple, в частности iPhone.

Однако компания также производит электронику для многих других известных брендов, включая Amazon, Google, Microsoft, Nintendo и Sony.

Хотя крупнейшие производственные мощности Foxconn расположены в Китае, в последние годы компания активно расширяет свое присутствие в других странах, в частности в Индии, Вьетнаме и Мексике. Помимо производства потребительской электроники, Foxconn активно развивает направления, связанные с технологиями будущего, такими как искусственный интеллект, 5G и электромобили.

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Источник: Reuters