Новости IT-бизнес 08.10.2024 в 12:56 comment views icon

Foxconn строит крупнейший в мире завод по выпуску чипов Nvidia GB200: «Спрос чрезвычайно высокий»

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png

Ігор Панченко

Автор новостей

Foxconn строит крупнейший в мире завод по выпуску чипов Nvidia GB200: «Спрос чрезвычайно высокий»

Тайваньская компания Foxconn расширяет свою деятельность в сфере искусственного интеллекта. Предприятие возводит в Мексике завод, который будет выпускать чипы GB200 для Nvidia. Эти компоненты являются ключевыми для нового поколения вычислительной платформы Blackwell от американской компании.

Відключайте рекламу - підтримуйте ITC!

Бенджамин Тинг, старший вице-президент Foxconn по вопросам облачных корпоративных решений, подчеркнул важность сотрудничества с Nvidia. По его словам, спрос на платформу Blackwell «чрезвычайно высок».

Глава Foxconn Янг Лю рассказал, что новый завод будет иметь «огромные производственные мощности». Компания уже инвестировала более $500 млн в штат Чиуауа в Мексике.

Лю отметил, что цепочка поставок Foxconn готова «к революции в сфере искусственного интеллекта». Компания «обладает передовыми технологиями жидкостного охлаждения и отвода тепла», необходимыми для инфраструктуры серверов GB200.

  • Foxconn, официальное название которой Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., — это крупнейший в мире контрактный производитель электроники. Компанию основал тайваньский бизнесмен Терри Гоу в 1974 году. Foxconn больше всего известен как основной производитель продукции Apple, в частности iPhone.
  • Однако компания также производит электронику для многих других известных брендов, включая Amazon, Google, Microsoft, Nintendo и Sony.
  • Хотя крупнейшие производственные мощности Foxconn расположены в Китае, в последние годы компания активно расширяет свое присутствие в других странах, в частности в Индии, Вьетнаме и Мексике. Помимо производства потребительской электроники, Foxconn активно развивает направления, связанные с технологиями будущего, такими как искусственный интеллект, 5G и электромобили.

Дженсен Хуанг заработал на Nvidia $109 млрд — этого хватит, чтобы купить Intel (с остатком)

Основи Python для школярів від Hillel IT School.
Відкрийте для вашої дитини захопливий світ програмування з нашим онлайн-курсом "Програмування Python для школярів". Ми вивчимо основи програмування на прикладі мови Python, надаючи зрозумілі пояснення та цікаві практичні завдання.
Зареєструватися

Источник: Reuters

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить