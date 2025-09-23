Франкенштейн в стиле Бонни и Клайда: вышел трейлер научно-фантастического хоррора "Невеста"

Warner Bros. представила первый трейлер фильма ужасов «Невеста», который повествует о монстре Франкенштейне и его такой же полуживой девушке.

«Одинокий Франкенштейн отправляется в Чикаго 1930-х годов, чтобы обратиться за помощью к доктору Евфронию в создании спутницы. Они вдвоем возрождают убитую молодую женщину, и рождается Невеста. Она превосходит замысел любого из них, разжигая пылкий роман, привлекая внимание полиции и дикое и радикальное социальное движение», — из официального синопсиса.

Фильм, вдохновленный романом Джеймса Уэйла «Невеста Франкенштейна» и оригинальным творением Мэри Шелли 1818 года, создала актриса, режиссер и сценарист Мэгги Джилленхол. В главных ролях — Джесси Бакли (Невеста) и Кристиан Бэйл (Франкенштейн), а также Пенелопа Крус в роли Мирны, Аннет Бенинг, Питер Сарсгаард, Джулианна Хаф и Джейк Джилленхол. В съемочную команду вошли оператор-постановщик «Джокера» Лоуренс Шер, художник по костюмам из «Золушки» Сэнди Пауэлл и художник-постановщик фильма «Элвис» Карен Мерфи.

«Невеста» — лишь один из нескольких фильмов о Франкенштейне, которые уже готовятся к выходу, наряду с версией Netflix и режиссера Гильермо дель Торо, в которой звезда «Эйфории» Джейкоб Элорди играет ожившего монстра.

Изначально премьеру «Невесты» планировали на 26 сентября, но впоследствии перенесли на 6 марта 2026 года. По словам инсайдеров, тестовые показы оказались не слишком удачными, поэтому фильм пришлось частично переделать. Возникали вопросы, каким образом Джилленхол удалось уговорить Warner Bros. профинансировать «полумюзикл» суммой в $100 млн, несмотря на то, что это лишь ее вторая режиссерская работа? Впрочем, первая, психологический триллер «Потерянная дочь» 2021 года, получила широкое признание критиков, награду за лучший сценарий на Венецианском кинофестивале и три номинации на премию «Оскар»

В настоящее время фильм завершил постпродакшн и получил рейтинг R за «кровавый насильственный контент, сексуальный контент и ненормативную лексику».

Трейлер (оригинал)