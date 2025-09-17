Фильм "Долгая прогулка" провалился на старте проката с $14 млн, несмотря на идеальный рейтинг Rotten Tomatoes

2025 год выдался очень щедрым на экранизации Стивена Кинга, хотя кассовые результаты они демонстрировали довольно скромные. Ожидалось, что хваленая «Долгая прогулка» прервет эту полосу неудач, но стартовые финансовые показатели хороших новостей не принесли.

Согласно Box Office Mojo, «Долгая прогулка» заработала в общей сложности $14 млн за первые выходные — с $12,8 млн «дома» и скромными $1,2 млн за рубежом.

В последние годы Голливуд сосредоточился на книгах Кинга, как основе для масштабных хитов, но «Долгая прогулка» лишь продолжила тенденцию неудач в 2025 году, стартовавшую с «Обезьяны» ($68,8 млн) и еще худших результатов «Жизни Чака» ($16,9 млн). Из интересного здесь то, что все эти три фильма получили почти идеальные отзывы от критиков, где последний некоторое время удерживал звание «самой высоко оцененной экранизации» короля ужасов. Стоит добавить, что производственный бюджет «Долгой прогулки» составил $20 млн и требует втрое больших заработков.

Шансы на хорошую кассу были, если вспомнить фильм «Оно» с Биллом Скарсгардом, который стартовал со $123 млн в прокате и в итоге заработал $700 млн (!) по всему миру. Продолжение 2019 года принесло уже $473 млн, что тоже существенно больше, чем у нынешних хитов.

В чем же причина неудач? Фильмы ужасов и триллеры, особенно с такими тяжелыми темами, как в «Долгой прогулке» редко когда привлекают случайных зрителей, к тому же сейчас аудитория предпочитает смотреть такие истории дома. Романы Кинга часто процветают благодаря психологическому напряжению и многослойности повествования, а когда их превращают в двухчасовой фильм, часть этой глубины теряется. Еще один фактор: выбор времени и маркетинг; хотя «Долгая прогулка» в последнем случае получил больше внимания, чем предшественники.

Напомним, что фильм «Долгая прогулка» был снят режиссером «Голодных игр» Фрэнсисом Лоуренсом и повествует о постапокалиптических США, где группа подростков участвует в соревнованиях на выживание. Парни должны непрерывно идти со скоростью 3 мили в час: если ходьба замедлится участник получает предупреждение, после трех — его застреливают.

Сейчас «Долгая прогулка» доступна для просмотра в украинских кинотеатрах, дату цифрового релиза еще не объявляли. Рецензию от нашего обозревателя можно прочитать по ссылке:

