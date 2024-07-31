Финал второго сезона сериала «Дом дракона» слили в TikTok и Twitter за несколько дней до премьеры

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Несколько сцен восьмого эпизода второго сезона сериала «Дом дракона», который должен был дебютировать только в это воскресенье, свободно «гуляют» в сети со вчерашнего вечера.

Один из аккаунтов в TikTok разместил около 30 минут эпизода в 14 видео и собрал сотню тысяч просмотров. В конце концов автора забанили, однако ролики уже распространили в Twitter и Reddit в частности.

Для HBO ситуации с утечками не новые: в 2022 году финальный эпизод первого сезона сериала «Дом дракона» появился на торентах за несколько дней до дебюта — предполагали, что виноваты в этом партнеры по дистрибуции в Европе, на Ближнем Востоке или в Африке. Эпизоды всех восьми сезонов «Игры престолов» (и особенно последнего) так же регулярно появлялись на нелегальных сайтах и даже на законных платформах, таких как DirecTV Now и немецкой версии Amazon Prime Video перед запланированным показом.

HBO пыталась предотвратить пиратство финала второго сезона «Дома дракона» и не предоставляла информацию даже проверенным журналистам, однако утечек так и не избежали. В компании пока не комментировали ситуацию.

В Украине финальный эпизод «Дома дракона» можно посмотреть уже с понедельника на Megogo.

«Дом дракона» — это приквел хитовой «Игры престолов», основанный на романе Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь». Сюжет показывает борьбу зеленых и черных Таргариенов за трон — события, происходящие за 200 лет до событий «Игры престолов». Сейчас сериал официально продлен на третий сезон.

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Ранее Джордж Мартин анонсировал сразу 8 сериалов из вселенной «Игры престолов». Уже стартовала разработка «Рыцаря Семи Королевств»; также HBO сотрудничает со сценаристом «Бэтмена» Мэтсоном Томлином для создания сериала об Эйгоне «Завоевателе» Таргариене. Что касается прямого сиквела «Игры престолов» о Джоне Сноу, то его отменили — из-за нехватки исходного материала. Но мы все же увидим ранее отмененный сериал «10 000 кораблей».

Источник: Variety

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