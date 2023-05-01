Финальные рендеры складного Google Pixel Fold накануне анонса — ширина рамок вокруг экрана неприятно удивляет

Известный инсайдер Эван Бласс показал рендер готовящегося к выпуску складного телефона Google Pixel Fold. Если снаружи аппарат выглядит вполне пристойно, то его разворот… ну, вы можете видеть изображение ниже:

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Рамки невероятной толщины как бы возвращают нас в прошлое, даже несмотря на то, что раньше не было телефонов со складным экраном. Позже и другие аккаунты Twitter поделились рендерами, на которых смартфон можно рассмотреть с разных сторон.

С таким дизайном Google необходимо очень постараться и снабдить Pixel Fold серьезными аппаратными и программными преимуществами, чтобы он мог конкурировать с Samsung Galaxy Fold и другими подобными моделями. По предварительной информации, преимущество навряд ли будет решающим: его стоимость составит $1700 или $1400, что ненамного меньше стоимости аппарата Samsung.

В Google решили акцентировать на прочности устройства – компания утверждает, что у Pixel Fold будет «самая прочная петля среди складных телефонов». Инсайдеры говорят о диагонали внешнего экрана 5,8” и размере внутреннего 7,6”. Смартфон будет весить 284 г и и получит водонепроницаемость.

Источник: GizChina