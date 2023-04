Инсайдер: Samsung Galaxy Fold5 сохранит дизайн Galaxy Fold4, но станет тоньше на 2,4 мм и легче на 9 г

Аккаунт Ice Universe, известный точными инсайдами, поделился в Twitter сведениями о габаритах и внешности складного смартфона Samsung Galaxy Fold5. По его данным, изменения минимальны: инсайдер откровенно высмеивает незначительную разницу между двумя поколениями флагмана. Говоря о внешнем виде, он демонстрирует изображение двух абсолютно одинаковых телефонов и спрашивает: «Какой вы предпочтете?»

There is a difference between the two. Fold5 is 0.2mm shorter.

— Ice universe (@UniverseIce) April 25, 2023