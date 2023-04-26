Инсайдер: Samsung Galaxy Fold5 сохранит дизайн Galaxy Fold4, но станет тоньше на 2,4 мм и легче на 9 г

Аккаунт Ice Universe, известный точными инсайдами, поделился в Twitter сведениями о габаритах и внешности складного смартфона Samsung Galaxy Fold5. По его данным, изменения минимальны: инсайдер откровенно высмеивает незначительную разницу между двумя поколениями флагмана. Говоря о внешнем виде, он демонстрирует изображение двух абсолютно одинаковых телефонов и спрашивает: «Какой вы предпочтете?»

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There is a difference between the two. Fold5 is 0.2mm shorter. — Ice universe (@UniverseIce) April 25, 2023

Приводя габариты, инсайдер замечает «эксклюзивный контраст размера»:

Exclusive！Size contrast Fold5 Fold4 gap

长 154.9mm 155.1mm 0.2mm

宽 129.9mm 130.1mm 0.2mm

厚 6.1mm 6.3mm 0.2mm

合上宽 67.1mm 67.1mm 0 mm

合上厚：13.4mm 14.2~15.8mm 0.8-2.4mm

重量： 254g 263g 9g — Ice universe (@UniverseIce) April 25, 2023

Справедливости ради, благодаря новой конструкции шарнира Samsung удалось сделать смартфон толщиной 15,8 мм (что примерно в два раза больше, чем у обычных топовых моделей) тоньше на 2,4 мм в сложенном состоянии. Важное преимущество, если вы носите телефон в кармане. Навряд ли при весе Fold4 в 263 г можно почувствовать разницу в 9 г, но остается надеяться, что она не отразится на автономности устройства. При этом смартфон всё еще толще складного Honor Magic VS (12,9 мм).

Остальные изменения выражаются в десятых долях миллиметра. По слухам, Galaxy Fold5 получит экран того же размера, что и у предшественника. Незначительное изменение ширины может свидетельствовать о более тонких рамках. Диагональ 6,2″ всё еще меньше, чем у того же конкурента с экранами 7,9” и 6,45”.

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Об аппаратных характеристиках Fold5 ничего не известно, но незначительные внешние изменения косвенно говорят о примерно той же начинке. А вот «раскладушка» Flip5 изменится куда сильнее: смартфон, вероятно, получит 3,4” внешний экран против 1,9” в прошлом поколении. Samsung обычно анонсирует складные устройства на мероприятии Summer Unpacked. Предварительно известно, что в этом году оно запланировано на последнюю неделю июля.

Источник: The Verge