Финальный трейлер «Мир Юрского периода: Возрождение» — D-Rex, мутадоны и сцена, которую вырезали в 90-х

«Мир Юрского периода: Возрождение» получил финальный трейлер, который возвращает фанатов к истокам франшизы. И в придачу показал кучу миксованных динозавров.

Одним из таких новых существ стал D-Rex (официально Distortus Rex), которого режиссер Герат Эдвардс называл гибридом. По его словам, динозавр «выглядит так, будто тираннозавра создавал Герберт Гигер, а потом он переспал с Ранкором Ранкор — это гигантское хищноподобное создание из вселенной Star Wars. Оно происходит с планеты Датомир, но встречается и на других мирах». Еще одна новинка — мутадоны, смесь птерозавра и раптора, которые летают и атакуют стайно.

Помимо эпических созданий, отдельное внимание трейлер уделяет экшн-сценам. Больше всего выделяется эпизод на речном плоту — этот культовый момент из первого романа Майкла Крайтона не попал в фильм Спилберга 1993-го года. Сцену банально вырезали. И вот спустя более 30 лет эпизод попадет на экраны. По словам сценариста Дэвида Кэппа, именно сейчас она «наконец-то нашла свое место».

Весь фильм разворачивается на запретном острове, которой раньше был территорией исследовательского центра «Парка Юрского периода». Команда, которую возглавляет героиня Скарлетт Йоханссон, отправилась на миссию по поиску лекарства. Конечно, все пошло наперекосяк. А еще им «на голову упала» случайная семья, чью лодку перевернули водные динозавры. Все они пытаются выжить среди самых страшных гигантских монстров — от классических хищников до новых мутировавших созданий.

Действие ленты разворачивается через пять лет после «Мир Юрского периода: Доминион», который стал самым дорогим фильмом в истории. Экология планеты больше не подходит для динозавров, поэтому выживших собрали в экваториальные биосферы. Там царит влажный климат и тропические локации. И где-то там живут три ключевых существа из суши, моря и воздуха, чья ДНК может помочь человечеству создать лекарство нового поколения.

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Главные роли в фильме сыграли Скарлетт Йоханссон, Джонатан Бейли и Махершала Али. Режиссер — Гарет Эдвардс («Бунтарь Один. Звездные Войны. История»), сценарий написал Дэвид Кэпп — автор оригинального сценария к «Парку Юрского периода».

Фильм выходит на большие экраны 2 июля 2025 года.

Источник: IGN