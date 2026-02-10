tradfi
Где та свалка? Геймер нашел на свалке комплект "оперативки" на 64 ГБ, и в придачу — Intel Core i7

Де те звалище? Геймер знайшов на смітнику комплект "оперативки" на 64 ГБ, і на додачу — Intel Core i7 та монітор Samsung

Пользователь Reddit сообщил о необычной находке. На местной свалке ему удалось найти ОЗУ DDR4 на 64 ГБ, процессор Intel Core i7 10-го поколения и другие интересные комплектующие.


Мужчина отмечает, что регулярно проверяет контейнеры для электронных отходов. Среди прочего кроме DDR4 на 64 ГБ и процессора Intel Core i7 он нашел кулер Cooler Master, материнскую плату Asus, NAS-сервер Drobo на 5 отсеков, монитор Samsung и 5,25″ дисковод для дискет.

Он отметил, что увеличение ОЗУ до 64 ГБ заменяет конфигурацию с 16 ГБ DDR4-2133 в паре с процессором Core i7-700. Таким образом от старой конфигурации у него остается лишь видеокарта GeForce GTX 1070 OC. Если все компоненты найденной памяти будут работать корректно, то это значительно увеличит ее объем для более ресурсоемких многозадачных операций и размещения большего количества приложений в ОЗУ.

Как и в случае с любым восстановленным оборудованием, состояние и чистота данных играют ключевое значение. Память необходимо проверить на стабильность, а любое запоминающее устройство может содержать информацию от прежнего владельца.


На вторичном рынке комплекты ОЗУ DDR4, состоящие из двух модулей по 32 ГБ, обычно стоят от $250 до $400. Найденный комплект в данный момент продается по цене около $500. При этом продать NAS-сервер Drobo вряд ли удастся, поскольку бренд уже не функционирует и не предоставляет поддержку собственным продуктам.

Мы писали, что пользователь Reddit Seizo, который работает водителем мусоровоза, нашел настоящую жемчужину на своей работе. Компьютер содержал NVIDIA RTX 2080 Ti, и это еще не все. Другой пользователь Reddit c-wizz поделился фотографиями двух старинных компьютеров, обнаруженных им в подвале дома его бабушки и дедушки

Источник: Reddit; Videocardz

