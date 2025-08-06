Новости Кино 06.08.2025 comment views icon

Главный претендент на "Оскар": вышел трейлер трагикомедии "Джей Келли" с Джорджем Клуни и Адамом Сэндлером

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Главный претендент на "Оскар": вышел трейлер трагикомедии "Джей Келли" с Джорджем Клуни и Адамом Сэндлером

Netflix выпустил трейлер трагикомедии «Джей Келли» — нового фильма Ноя Баумбака, который быстро набирает статус одного из главных претендентов на «Оскар» в этом сезоне.

Фильм в ближайшие недели появится на кинофестивалях в Венеции, Теллуриде и Нью-Йорке. В ленте главные роли за собой закрепили Джордж Клуни и Адам Сэндлер (который кажется захватил Голливуд). Но кроме них к ленте присоединилось немало известных актеров — о них вспомним чуть ниже.

Клуни играет Джея Келли — известного актера в свои шестидесятые, который приезжает в Европу, чтобы получить награду за жизненные достижения. Но торжественное событие неожиданно превращается в личное путешествие. Его сопровождает Рон, давний менеджер и друг, роль которого исполняет Адам Сэндлер. Вместе они проезжают Европу, переосмысливая прошлое, собственные выборы и то, что оставят после себя.

В трейлере звучит реплика актрисы, которая спрашивает главного героя: «Что вы скажете людям, которые говорят, что вы играете только себя?». Келли отвечает: «Вы знаете, как трудно быть собой? Попробуйте сами». Это кратко передает тон фильма — ироничный, но личный. Еще одна ключевая цитата: «Вы бежите к чему-то или от чего-то?» — «Да».

Это уже четвертая работа Баумбака для Netflix после «Историй семьи Мейровиц», «Брачной истории» и «Белого шума». Сценарий к «Джею Келли» он написал вместе с актрисой Эмили Мортимер — она тоже появится в фильме. Вместе с тем музыку написал Николас Бриттел — автор саундтрека к «Наследникам».

В касте также: Грета Гервиг, Лора Дерн, Райли Кио, Билли Крудап, Патрик Уилсон, Ив Хьюсон, Стейси Кич, Джим Бродбент, Альба Рорвахер и другие. Оператор — Линус Сандгрен, лауреат «Оскара» за «Ла-Ла Ленд».

Мировая премьера «Джея Келли» состоится на Венецианском кинофестивале. В кино лента выйдет 14 ноября в ограниченном прокате, а 5 декабря появится на Netflix. Релиз четко ориентирован на участие в наградном сезоне, в том числе в борьбе за «Оскар».

Баумбак в комментарии Vanity Fair сказал, что работа над «Джеем Келли» вернула ему веру в кино после неудачи с «Белым шумом» ($150 млн бюджета и провальные оценки). На творческий сдвиг также повлияло его сотрудничество с партнершей Гретой Гервиг во время создания «Барби».

Источник: World of Reel

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