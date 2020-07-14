Глобальную версию Xiaomi Redmi 9A уже можно приобрести за $100





Завтра, 15 июля, в 15:00 по Киеву начнется крупная онлайн-презентация Xiaomi — на ней состоится анонс глобальной версии нашумевшего фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5 (вот наш обзор китайской версии) и других новинок компании. Международная версия новейшего бюджетного смартфона Redmi 9A, дебютировавшего на рынке Малайзии в начале месяца, тоже, как ожидается, дебютирует завтра. Однако ждать европейский премьеры особого смысла нет, поскольку новинку уже сейчас можно купить на Gearbest.

На Gearbest глобальная версия Xiaomi Redmi 9A предлагается за $100, но доступна только версия в сером цвете. С одной стороны, в Малайзии дешевле — $84. С другой стороны, в Европе эта модель дешевле $100 точно не будет. В Украине Xiaomi Redmi 9A начнет официально продаваться с 30 июля по цене 2 999 грн.

Xiaomi Redmi 9A — это упрощенная и еще сильнее удешевленная версия Redmi 9. В его основе лежит SoC начального уровня MediaTek Helio G25, дополненная 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти. Экран IPS диагональю 6,53 дюйма характеризуется разрешением HD+ и имеет каплевидный вырез под фронтальную камеру (5 Мп). Основная камера — одинарная разрешением 13 Мп. Емкость аккумулятора — 5000 мА·ч.

Источник: Gearbest