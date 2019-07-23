Glovo официально прокомментировал акцию протеста курьеров в Киеве

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22 июля в Киеве под офисом сервиса курьерской доставки Glovo прошла акция протеста, в рамках которой курьеры сервиса выступили с требованием отменить новую систему начисления зарплат, о чем мы сообщали в утренней подборке новостей. Теперь же работодатель предоставил официальный комментарий по этому поводу.

20 июля Glovo внесла изменения по части бонусной системы формировании дохода курьеров. Сейчас доход курьера формируется по смешанной схеме: суммируются базовый доход (рассчитывается путем умножения фиксированной базовой ставки на количество выполненных заказов) и бонусы. Бонусы начисляются за определенное количество выполненных заказов.

В Glovo особо подчеркивают, что размер бонусов может меняться, о чем курьеров предупреждают на онбординг сессиях при подключении к платформе Glovo.

«Курьеров всегда информируют об грядущих изменениях на еженедельных информационных сессиях и через другие каналы коммуникации Glovo», — говорится в тексте заявления компании.

Также в компании добавляют, что Glovo — свободная платформа, которая объединяет партнеров, курьеров и пользователей. Все курьеры самостоятельно выбирают, приемлемы ли для них те или иные условия, и вправе отключиться от платформы в любой момент.