Google добавит в Android-приложения аналог DRM-защиты для повышения безопасности

Компания Google внедрила небольшое изменение в работу магазина приложений Play Store, которое призвано существенно повысить безопасность Android-устройств.

Компания начала добавлять в Android APK «небольшое количество» безопасных метаданных. Они позволят убедиться, что приложение распространяется через Play Store или иные одобренные каналы. Благодаря этому можно будет проверить подлинность приложения даже без интернет-соединения, добавить его в библиотеку и в дальнейшем получать обновления для него через портал Google. Иными словами, речь идёт о DRM-защите, чего раньше не было в Play Store.

Несмотря на то, что внедрение DRM-защиты может вызвать обеспокоенность у некоторых пользователей (т.к. у разработчиков появляется дополнительный инструмент контроля и влияния на пользователей), для других это будет позитивной новостью. Речь идёт о развивающихся регионах, где владельцы смартфонов не всегда имеют возможность получать данные из надёжных источников. Они вынуждены прибегать к альтернативным каналам распространения приложений. И новый механизм защиты позволит обезопасить их от установки поддельных или видоизменённых приложений.

Источник: Engadget