Google Photos тестирует сервис подписки на ежемесячную печать лучших фотографий





Фотографические онлайн-сервисы с возможностью печати фотографий обычно подразумевают периодическую печать по требованию в случае необходимости. Но Google, похоже, тестирует другой подход в рамках своего сервиса Google Photos – печать фотографий каждый месяц, независимо от того, что пользователь фотографировал.

Так, был обнаружен тестовый сервис подписки Google Photos, который каждый месяц автоматически выбирает 10 лучших фотографий для печати. Пользователь лишь указывает, хочет ли он сфокусироваться на лицах (включая домашних животных), пейзажах или «всего понемногу». Печать 10 лучших фотографий на матовой бумаге размерами 4×6 дюйма (10х15 см) обойдётся в $8 в месяц. При этом пользователь может редактировать изображения, прежде чем приступить к процессу печати. Тестовая версия сервиса пока что доступна только в США и работает на основе приглашений.

Несмотря на привлекательность данного предложения, высказываются опасения относительно его популярности. Чтобы им воспользоваться и получить от этого удовольствие, потребуется ежемесячно делать не менее 10 фотографий. И при этом качество таких фотографий (включая сюжет и композицию) должно быть достаточно хорошим, чтобы напечатанные снимки было не стыдно показать друзьям и родственникам. И конечно же, такой сервис окажется совершенно бесполезным для тех, кто использует Google Photos лишь в качестве архива своих фото.

Источник: Engadget