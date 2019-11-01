Будущее из «Бегущего по лезвию» официально наступило. Но летающих машин и репликантов так и случилось!





Сегодня, 1 ноября 2019 года, знаменательная дата для мира кинофантастики. Сегодня официально наступило «будущее» из культового фантастического фильма Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» с Харрисоном Фордом в главной роли.

Напоминаю, что с завтрашнего дня мы должны одеваться вот так: pic.twitter.com/fi6YkQ6rjc — Simon Kostin (@weylanyutani426) October 31, 2019

Как известно, действия «Бегущего по лезвию», снятого в 1981 году по роману Филипа К. Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?», происходят как раз в ноябре 2019 года. К счастью, мрачные прогнозы фантастов и экономистов тех лет с их видением жуткого постапокалиптического мира с бесконечными войнами, уничтоженной экологией, деспотичными правительствами и бесконтрольными эпидемиями, не сбылись. У нас пока что нет ни репликантов (вот здесь жалко, да, но ничего, Boston Dynamics, мы в тебя верим), ни летающих машин, ни столь могущественных корпораций, заправляющих целыми странами. Впрочем, в случае летающих машин и заправляющих всем крупных транснациональных корпораций не все так однозначно. Но все же стоит признать, что фильму удалось предугадать появление некоторых тенденций и технологий. Например, тенденция слияний и поглощений в отрасли медиа (покупка телеком-гигантом AT&T за $85 млрд медиаконгломерата Time Warner и приобретение Disney большей части активов 21st Century за $71,3 млрд). Кроме того, сейчас на улице можно без проблем увидеть человека, который общается по видеосвязи с помощью своего мобильного телефона, а умные гаджеты с голосовыми ассистентами плотно вошли в нашу жизнь. И все это реализовано куда практичнее неудобных видеобудок и «умного» компьютера Esper.

Как бы там ни было, события «Побега из Нью-Йорка», «Евангелиона», «Бегущего человека», «Назад в будущее 2», «Роллербола» и многих других культовых картин прошлого остались позади, а наше будущее впереди и каким оно будет во многом зависит от каждого из нас.

К слову, если вспомнить «Бегущий по лезвию 2049» режиссера Дэни Вильнева, который получился не просто не хуже, но местами даже глубже, визуально насыщенней, эмоциональней оригинала 1981 г., то между 2019 и 2049 годом изменилось немногое. Технологии шагнули вперед еще дальше, но в остальном — все стало только хуже. Насколько правдивы все прогнозы сиквела — узнаем через 30 лет.