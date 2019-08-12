Грядущий флагманский смартфон LG G8X показался на рендерах, анонс ожидается на IFA 2019





Недавно компания LG подтвердила, что она планирует представить на грядущей выставке IFA 2019 свои новые продукты. Предполагается, что южнокорейская компания представит на выставке смартфон LG V60 ThinQ, а новая утечка гласит, что публике будет показан и новый флагманский смартфон LG G8X. В интернете уже появились рендеры этого устройства.

Согласно имеющейся информации, смартфон LG G8X получил дисплей с каплеобразным вырезом и двойную камеру на задней панели с горизонтальной ориентацией. Сканера отпечатков пальцев нет на задней панели. Скорее всего, он расположен под дисплеем.

Если верить утечкам, дисплей имеет диагональ 6,2 дюйма. На правой грани корпуса расположилась кнопка питания. На нижней грани есть отверстие мультимедийного динамика, порт USB-C и 3,5-миллиметровый звуковой разъём. Качельку регулирования громкости и специальную кнопку для вызова Google Assistant можно найти на левой грани. На верхней грани расположился лоток для SIM-карт. Более подробные сведения об устройстве пока не сообщаются. Можно предположить, что оно получит процессор Snapdragon 855 или Snapdragon 855+ и дисплей с разрешением Quad HD+.

Источник: gizmochina