GSC Game World представила лимитированную серию энергетиков NON STOP по случаю выхода игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

GSC Game World представила лимитированную серию энергетиков STALKER NON STOP — оригинальный мерч, который уже можно купить в украинских супермаркетах за 39,99 грн, является частью рекламной кампании ожидаемого продолжения шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. Это очередной плод долгого сотрудничества GSC Game World и производителя энергетиков NON STOP (украинской компании «Новые Продукты»), которое длится более 20 лет.

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Дизайн жестяной банки повторяет эстетику S.T.A.L.K.E.R. Напиток NON STOP S.T.A.L.K.E.R. Limited edition выпускается в алюминиевой банке объемом 0,5 л и имеет вкус арбуза.

«NON STOP S.T.A.L.K.E.R – коллекционная лимитированная версия, которую мы создали по случаю сотрудничества с этой легендарной игрой длиной в два десятка лет. Впервые NON STOP появился в дебютной игре – S.T.A.L.K.E.R: Тень Чернобыля в 2007 году и прибавляла сил героям. Его можно было купить у торговцев, других сталкеров, или просто найти в тайнике. По аналогии с игрой, мы решили превратить процесс покупки энергетика в настоящее приключение. За жестянкой придется «охотиться» со ловкостью сталкеров», Борис Ткачев, директор по маркетингу группы компаний «Новые Продукты»

17 июня в тематическом супермаркете «Сільпо» в стилистике S.T.A.L.K.E.R. состоится презентация напитка – ее проведут в формате квеста. Участников ждут конкурсы и многие призы с фирменным мерчем S.T.A.L.K.E.R. Мероприятие состоится по адресу: ул. Мартовская, 12 А («Сільпо», ЖК Комфорт Таун). Начало в 14.00.

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Ранее GSC Game World подтвердила, что энергетический напиток NON STOP появится и в игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля (брендовый напиток был только в игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Тень Чернобыля, которая вышла в 2007 году) — он поможет персонажу двигаться быстрее и повысить выносливость. Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 по-прежнему запланирован на этот год – игра выйдет на ПК, Xbox Series X|S и сразу появится в Game Pass. Игра не получит русскую локализацию (это принципиальная позиция украинских разработчиков). Накануне GSC Game World пообещала сделать «важные новости» в ближайшие месяцы».