Гигантская подушка безопасности спасет пассажиров во время авиакатастрофы

Исследователи из Института технологий и науки Бирла в Дубае спроектировали систему из больших подушек безопасности для самолетов, чтобы предотвратить многочисленные человеческие жертвы в случае авиакатастрофы.

Их проект получил название REBIRTH и предполагает, что за несколько секунд до столкновения с землей пассажирский самолет превращается в огромный кокон. Идея была вдохновлена ужасной авиакатастрофой рейса 171 авиакомпании Air India в этом году. Самолет вылетел из Ахмадабада в Лондон, а уже через 20 секунд двигатели вышли из строя из-за загадочного отключения переключателей подачи топлива. Эта катастрофа стала самой смертоносной за последние 20 лет. Из 242 человек на борту выжить удалось лишь одному.

Эшель Васим и Дхарсан Шринивасан из Института технологий и науки Бирла в Дубае были шокированы этой авиакатастрофой. Спроектированная учеными как ответ на эту трагедию система REBIRTH на основе искусственного интеллекта отслеживает момент взлета самолета с помощью сети датчиков, мониторит высоту полета, скорость, состояние двигателей, реакцию пилотов. Бортовой искусственный интеллект обрабатывает данные в режиме реального времени. Если система определяет, что столкновение на высоте ниже километра неизбежно, она реагирует менее чем за 2 секунды.

Подушки безопасности раскрываются в носовой, нижней и хвостовой частях самолета. Фюзеляж раздувается и самолет становится похожим на летающий батут. Многослойные подушки безопасности состоят из кевлара и зилона, а также покрыты «неньютоновскими жидкостями», которые становятся твердыми при резком столкновении. Результаты моделирования продемонстрировали, что такая конструкция снизила ударную нагрузку более чем на 60%.

В случае, если двигатели продолжают работать, они автоматически включают обратную тягу, снижая скорость на 20%. Если двигатели не работают, активируются газовые ускорители, которые замедляют снижение и стабилизируют самолет.

После удара система включала инфракрасный маяк, GPS и сигнальные огни, а также окрашивала объект в ярко-оранжевый цвет, чтобы спасатели могли быстро найти выживших. Сейчас подобная система существует только в виде симуляций и масштабных прототипов.

Исследователи построили модель в масштабе 1:12, управляемую микроконтроллерами и баллонами с углекислым газом. Разработчики подготовили все материалы по системе, включая планы проведения имитации авиакатастрофы, рассчитывая на сотрудничество с лабораториями и производителями для проведения масштабных исследований. Однако авиаэксперты сохраняют скептицизм и осторожность в отношении предложенной системы.

«Это звучит как интересная идея, но авиакатастрофы, которые призвана смягчить эта система подушек безопасности, означают, что всем будущим самолетам придется нести дополнительный вес и идти на другие компромиссы, чтобы предотвратить одну аварию за 20 лет», — подчеркивает отставной пилот ВМС США и основатель консалтинговой компании по безопасности AVSafe Джефф Эдвардс в комментарии журналистам издания Popular Science.

Коммерческие пассажирские самолеты весят десятки и сотни тонн. Достаточно большие подушки безопасности, способные смягчить столкновение такой массы с землей, сами по себе значительно утяжеляли бы самолет и увеличивали сопротивление.

Но REBIRTH отличается тем, что фокусируется на суровой истине, которую игнорирует большинство систем безопасности: иногда катастрофа неизбежна. Безопасность современной авиации в основном направлена на предотвращение аварий, а не на обеспечение выживания в них. Вот почему Васим и Шринивасан считают свою работу неотложной.

