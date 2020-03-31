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HMD впервые получила квартальную прибыль, несмотря на снижение объемов продаж

HMD впервые получила квартальную прибыль, несмотря на снижение объемов продаж

HMD впервые получила квартальную прибыль, несмотря на снижение объемов продаж


Компания HMD, занимающаяся разработкой и продажей смартфонов под брендом Nokia, смогла получить свою первую квартальную прибыль. Положительный финансовый результат был зафиксирован в четвёртом квартале 2019 года.

Как отмечают в компании, получить первую квартальную прибыль помогла комбинация нескольких управленческих решений. В частности, упоминается использование нескольких контрактных ODM-партнёров для производства смартфонов Nokia, а также более целенаправленный подход на отдельных рынках. Отметим, ODM-контракт — это вид сотрудничества двух компаний, при котором одна компания заказывает другой разработку и производство определённого продукта (в данном случае – смартфонов Nokia), а выпускает в продажу его потом уже под своей торговой маркой.

При этом следует отметить, что сам по себе четвёртый квартал 2019 года отнюдь нельзя назвать благоприятным для компании. Согласно данным аналитического отчёта, в этом квартале компании удалось продать всего лишь менее 3 млн устройств.

HMD обратилась к стратегии с несколькими ODM-партнёрами для сборки смартфонов Nokia из-за нарушения цепочки поставок в первой половине 2019 года. Первыми устройствами, выпускаемыми двумя новыми ODM-партнёрами, являются модели Nokia 2.2, 3.2 и 4.2.

Использование нескольких ODM-партнёров позволило компании HMD производить и продавать смартфоны с более высокой наценкой. В результате компания смогла получить прибыль, даже несмотря на сокращение объёмов поставок своих мобильных устройств.

Источник: gsmarena

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