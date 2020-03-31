HMD впервые получила квартальную прибыль, несмотря на снижение объемов продаж

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Компания HMD, занимающаяся разработкой и продажей смартфонов под брендом Nokia, смогла получить свою первую квартальную прибыль. Положительный финансовый результат был зафиксирован в четвёртом квартале 2019 года.

Как отмечают в компании, получить первую квартальную прибыль помогла комбинация нескольких управленческих решений. В частности, упоминается использование нескольких контрактных ODM-партнёров для производства смартфонов Nokia, а также более целенаправленный подход на отдельных рынках. Отметим, ODM-контракт — это вид сотрудничества двух компаний, при котором одна компания заказывает другой разработку и производство определённого продукта (в данном случае – смартфонов Nokia), а выпускает в продажу его потом уже под своей торговой маркой.

При этом следует отметить, что сам по себе четвёртый квартал 2019 года отнюдь нельзя назвать благоприятным для компании. Согласно данным аналитического отчёта, в этом квартале компании удалось продать всего лишь менее 3 млн устройств.

HMD обратилась к стратегии с несколькими ODM-партнёрами для сборки смартфонов Nokia из-за нарушения цепочки поставок в первой половине 2019 года. Первыми устройствами, выпускаемыми двумя новыми ODM-партнёрами, являются модели Nokia 2.2, 3.2 и 4.2.

Использование нескольких ODM-партнёров позволило компании HMD производить и продавать смартфоны с более высокой наценкой. В результате компания смогла получить прибыль, даже несмотря на сокращение объёмов поставок своих мобильных устройств.

Источник: gsmarena