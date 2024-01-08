Новости CES 2024 08.01.2024 в 20:12 comment views icon

HP представила самый легкий в мире 14-дюймовый игровой ноутбук Omen Transcend 14

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Вадим Карпусь

Автор новостей

HP представила самый легкий в мире 14-дюймовый игровой ноутбук Omen Transcend 14

HP привезла на выставку CES 2024 новый ноутбук Omen Transcend 14, который она называет самым легким игровым ноутбуком в мире. ПО своим массо-габаритным характеристикам эта модель ближе к ультрапортативным ноутбукам, чем к игровым.

HP представила самый легкий в мире 14-дюймовый игровой ноутбук Omen Transcend 14

Omen Transcend 14 весит около 1,6 кг. Он примерно на 50 г тяжелее, чем 14-дюймовый MacBook Pro, и на 70 г легче, чем конкурирующие суперпортативные игровые ноутбуки, такие как ASUS ROG Zepyrys G14. Достаточную для игр производительность обеспечивают процессоры Intel Core Ultra 7 или Ultra 9 14-го поколения, до 32 ГБ оперативной памяти DDR5, SSD емкостью до 2 ТБ и видеокарта RTX 4070.

HP представила самый легкий в мире 14-дюймовый игровой ноутбук Omen Transcend 14

Игровой ноутбук HP Omen Transcend 14 оснащен OLED-панелью с разрешением 2,8K (2880×1800 пикселей) и переменной частотой обновления 120 Гц. Экран поддерживает HDR с максимальной яркостью 500 нит, 100% спектра DCI-P3.

HP представила самый легкий в мире 14-дюймовый игровой ноутбук Omen Transcend 14

Несмотря на компактные размеры, устройство имеет два порта USB-A и два порта USB-C (один из которых поддерживает Thunderbolt 4), а также полноразмерный разъем HDMI 2.1 сзади. За беспроводную связь отвечают модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Система содержит пару динамиков DTS:X Ultra и встроенный беспроводной модуль для наушников Cloud III. Так что для их подключения не придется занимать USB-порт. Клавиатура имеет RGB подсветку.

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Журналіст, автор історій про IT, бізнес та людей в MC.today MC.today

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Источник: Engadget

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