Джордж Р.Р. Мартин: «Принудительная изоляция помогла мне писать шестую книгу активнее, теперь «Ветра зимы» будут готовы уже в 2021 году»

Цикл фэнтези-романов «Песнь льда и пламени» (A Song of Ice and Fire) является ярким примером «писательского долгостроя», винить в котором стоит исключительно его автора Джорджа Р. Р. Мартина. Начатая еще в 1991 году серия книг послужила основой для популярного ТВ-сериала «Игры престолов», при этом сериал после семи сезонов уже закончился, а две последние книги цикла все еще не вышли.

Впрочем, автор заявил, что самоизоляция пошла ему на пользу, ускорив процесс написания книги и теперь Мартин планирует закончить ее уже в 2021 году.

«Принудительная изоляция, как ничто другое, помогла мне писать активнее. Я трачу много часов каждый день на «Ветра зимы» и добился устойчивого прогресса в ее написании», — отметил Джордж Р. Р. Мартин в своем личном блоге.

Отметим, что первая книга цикла «Игра престолов» вышла в 1996 году (то есть автор писал ее пять лет), вторая «Битва королей» — в 1998 году и третья «Буря мечей» — в 2000 году, то есть первая трилогия публиковалась с двухлетним интервалом. Однако на следующие книги уходило больше времени — четвертая часть «Пир стервятников» (2005) вышла спустя 5 лет, а пятая часть «Танец с драконами» (2011) спустя 6 лет после предшественника.

Срок сдачи шестой по счету книги саги «Ветра зимы» (The Winds of Winter) изначально был запланирован на 2015 год, а финальной седьмой «Мечта о весне» (A Dream of Spring) — на 2019 год. Однако когда пришло время снимать шестой и седьмой сезоны книги все еще была неготовы. Автор по секрету пересказал их основные события шоураннерам, однако по итогу оказался не слишком доволен результатом.

