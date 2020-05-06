Huawei готовится выйти на рынок компьютерных систем с собственными ОС и процессорами





После объявления планов о намерении создать собственную операционную систему с целью обеспечения своей независимости от сторонних компаний, компания Huawei активно работала над реализацией этой идеи. Причём, создавая собственные программные и аппаратные решения, китайская компания не намерена ограничиваться только рынком мобильных устройств, а стремится занять нишу и в индустрии ПК.

Компания ранее уже представила HarmonyOS на конференции Huawei Developer Conference 2019 (HDC 2019). А теперь осведомлённые источники сообщают, что в скором времени Huawei готовится выпустить собственные компьютеры для китайского рынка. Сообщается, что компания работает с крупными городами и регионами Китая, чтобы обеспечить их инфраструктуры новыми решениями. И в рамках этого сотрудничества Huawei планирует объединить HarmonyOS с уже выпущенной материнской платой Kunpeng Desktop Board.

Такая плата включает процессор Kunpeng 920 с частотой 2,6 ГГц и содержит четыре слота DDR4-2400 UDIMM для установки модулей оперативной памяти суммарным объёмом до 64 ГБ. Для организации подсистемы хранения данных служат два слота M.2 и шесть портов SATA 3.0. Плата содержит по одному слоту расширения PCIe 3.0 x16, PCIe 3.0 x4 и PCIe 3.0 x1, два объединения сетевых плат LOM NIC с поддержкой гигабитных и оптических портов, четыре порта USB 3.0 и четыре порта USB 2.0.

Источник: techpowerup