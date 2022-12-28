Huawei говорит, то «снова в игре»: компания подала патентную заявку на улучшенное EUV-производство, что откроет доступ к передовым чипам

Последние годы были сложными для компании Huawei. Она оказалась под давлением санкций США, которые со временем только усиливались. В результате компания лишилась доступа к программным и аппаратным решениям, в которых используются американские технологии.

В частности, Huawei не могла использовать Google Mobile Services на своих мобильных устройствах. Также она не могла закупать мобильные процессоры, которые изготавливаются с применением американских технологий. Потому для выпуска своих двух последних флагманских линеек смартфонов ей пришлось получать лицензию и заказывать специальные версии чипов Qualcomm Snapdragon с поддержкой только 4G. Например, модель Mate 50 Pro этого года оснащена SoC Snapdragon 8+ Gen 1, предназначенной для работы только в сетях 4G.

Однако Huawei не отчаивается и заявляет, что она «снова в игре». Так, компания создала собственную операционную систему HarmonyOS, предназначенную для использования на широком перечне устройств. По данным GizChina, HarmonyOS работает на более чем 320 млн телефонов. Она является третьей по величине мобильной ОС в мире после Android и iOS с годовым темпом роста 113%. Сторонние установки HarmonyOS также растут. Уже более 250 млн устройств используют эту ОС, включая лампочки, телевизоры, микроволновые печи и холодильники. Эти установки увеличиваются со скоростью 212% в год. Собственный магазин приложений Huawei AppGallery также быстро растет и в настоящее время является третьим по величине в мире после Google Play Store и App Store. В нём насчитывается около 220 тыс. приложений (по сравнению с примерно 2,5 млн в Play Store), и ежемесячно он обслуживает более 580 млн пользователей.

Кроме того, недавно Huawei подала заявку на патент, охватывающий некоторые компоненты EUV (экстремального ультрафиолета) и процесс литографии EUV. При этом сообщается, что за счёт улучшения источника света, патент китайской компании устраняет некоторые проблемы, присущие нынешнему процессу EUV.

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Единственный в мире действующий производитель EUV оборудования, голландская компания ASML, подала аналогичный патент в 2016 году. Но эти патенты отличаются по способу использования света в процессе EUV. Кроме того, считается, что Huawei работает над тем, чтобы «обойти» литографию, используя оптоэлектронные пластины и другие инновации.

По данным DigiTimes Asia, Национальное управление интеллектуальной собственности Китая ещё не выдало патент Huawei. Также неясно, есть ли у Huawei возможность создавать полноценное производственное оборудование EUV. Тем не менее, если Huawei разработает собственный производственный процесс EUV, компания сможет восстановить доступ к передовым чипам 5G. Также это поможет китайским производителям выпускать передовые чипы, что помогло бы стране приблизиться к своей цели – стать самодостаточной в производстве полупроводников.

Источник: phonearena