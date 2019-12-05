Huawei создала материнскую плату для настольных ПК, поддерживающую процессоры Kunpeng 920 ARMv8





Компания Huawei опубликовала сведения о новой материнской плате для настольных компьютеров, которая предназначена для совместного использования с её собственными процессорами Kunpeng 920 ARMv8. Обычно эти чипы используются для серверной инфраструктуры.

Эти чипы изготавливаются по нормам 7-нанометрового технологического процесса. Для серверного сегмента предусмотрены модели, включающие до 64 вычислительных ядер, но для настольного сегмента количество ядер в процессорах HiSilicon Kunpeng 920 ограничено 2 или 4.

Технические характеристики материнской платы Kunpeng Desktop Board D920S10впечатляют. Устройство поддерживает интерфейс PCIe 3.0, позволяет устанавливать до шести накопителей с интерфейсом SATA 3.0 и до двух SSD M.2. Максимальный объём оперативной памяти может достигать 64 ГБ. При этом поддерживается память DDR4-2400 в четырёхканальной конфигурации с коррекцией ошибок ECC. Плата несёт на борту контроллер Ethernet и поддерживает дополнительные сетевые карты со скоростью до 25 Гбит/с. Для подключения периферийных устройств предназначены четыре порта USB 3.0 и четыре порта USB 2.0.

На сайте Huawei также указано, что компания предоставит справочные руководства для создания корпусов, систем охлаждения и блоков питания. Таким образом, похоже, эта модель предназначена для OEM и ODM партнёров. В документации упоминается ориентация на офисные приложения и поддержка Linux.

Для серверного сегмента Huawei предлагает процессоры Kunpeng, содержащие до 64 ядер, работающие на частоте до 2,6 ГГц и поддерживающие до 1 ТБ 8-канальной памяти DDR4-3200. В таких чипах содержится до 20 млрд транзисторов, которые распределены между тремя многочиповыми модулями. Среди прочего упоминается поддержка 40 линий PCIe 4.0 и протокола CCIX. 64-ядерный процессор HiSilicon Kunpeng обладает TDP на уровне 180 Вт. Для серверных нужд такие чипы можно использовать в четырёх слотах в рамках одной системы.

Серверная материнская плата Huawei S920X00 поддерживает два процессора Kunpeng 920, 16 накопителей с интерфейсами SATA, SAS или NVMe, до 32 модулей памяти DIMM в 8-канальной конфигурации и карты расширения PCIe.

Новые конструкции материнских плат и эталонных систем для настольных ПК, не говоря уже о доступе к современным производительным чипам, указывают на то, что у Huawei есть множество вариантов по выходу на рынок настольных компьютеров. У компании есть большой опыт разработки системных плат для смартфонов. Так что можно ожидать, что она сможет расширить перечень предлагаемых продуктов. Если сейчас доступны высокопроизводительные серверные решения и экономичные офисные системы, то в дальнейшем Huawei сможет заполнить промежутки между этими сегментами. И появление поддержки запуска 64-битных приложений на процессорах ARM может упрочить позиции компании на рынке настольных систем.

Источник: tomshardware