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Huawei создала материнскую плату для настольных ПК, поддерживающую процессоры Kunpeng 920 ARMv8

Huawei создала материнскую плату для настольных ПК, поддерживающую процессоры Kunpeng 920 ARMv8

Huawei создала материнскую плату для настольных ПК, поддерживающую процессоры Kunpeng 920 ARMv8


Компания Huawei опубликовала сведения о новой материнской плате для настольных компьютеров, которая предназначена для совместного использования с её собственными процессорами Kunpeng 920 ARMv8. Обычно эти чипы используются для серверной инфраструктуры.

Эти чипы изготавливаются по нормам 7-нанометрового технологического процесса. Для серверного сегмента предусмотрены модели, включающие до 64 вычислительных ядер, но для настольного сегмента количество ядер в процессорах HiSilicon Kunpeng 920 ограничено 2 или 4.

Технические характеристики материнской платы Kunpeng Desktop Board D920S10впечатляют. Устройство поддерживает интерфейс PCIe 3.0, позволяет устанавливать до шести накопителей с интерфейсом SATA 3.0 и до двух SSD M.2. Максимальный объём оперативной памяти может достигать 64 ГБ. При этом поддерживается память DDR4-2400 в четырёхканальной конфигурации с коррекцией ошибок ECC. Плата несёт на борту контроллер Ethernet и поддерживает дополнительные сетевые карты со скоростью до 25 Гбит/с. Для подключения периферийных устройств предназначены четыре порта USB 3.0 и четыре порта USB 2.0.

На сайте Huawei также указано, что компания предоставит справочные руководства для создания корпусов, систем охлаждения и блоков питания. Таким образом, похоже, эта модель предназначена для OEM и ODM партнёров. В документации упоминается ориентация на офисные приложения и поддержка Linux.

Для серверного сегмента Huawei предлагает процессоры Kunpeng, содержащие до 64 ядер, работающие на частоте до 2,6 ГГц и поддерживающие до 1 ТБ 8-канальной памяти DDR4-3200. В таких чипах содержится до 20 млрд транзисторов, которые распределены между тремя многочиповыми модулями. Среди прочего упоминается поддержка 40 линий PCIe 4.0 и протокола CCIX. 64-ядерный процессор HiSilicon Kunpeng обладает TDP на уровне 180 Вт. Для серверных нужд такие чипы можно использовать в четырёх слотах в рамках одной системы.

Huawei создала материнскую плату для настольных ПК, поддерживающую процессоры Kunpeng 920 ARMv8

Серверная материнская плата Huawei S920X00 поддерживает два процессора Kunpeng 920, 16 накопителей с интерфейсами SATA, SAS или NVMe, до 32 модулей памяти DIMM в 8-канальной конфигурации и карты расширения PCIe.

Новые конструкции материнских плат и эталонных систем для настольных ПК, не говоря уже о доступе к современным производительным чипам, указывают на то, что у Huawei есть множество вариантов по выходу на рынок настольных компьютеров. У компании есть большой опыт разработки системных плат для смартфонов. Так что можно ожидать, что она сможет расширить перечень предлагаемых продуктов. Если сейчас доступны высокопроизводительные серверные решения и экономичные офисные системы, то в дальнейшем Huawei сможет заполнить промежутки между этими сегментами. И появление поддержки запуска 64-битных приложений на процессорах ARM может упрочить позиции компании на рынке настольных систем.

Источник: tomshardware

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