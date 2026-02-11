"Худший бизнес-кейс в истории кино": Кэмерон назвал точку безубыточности "Аватаров", третий — не дотянул

«Аватар 3» не дотянул до точки безубыточности, которую ранее озвучивал режиссер Джеймс Кэмерон. «Огонь и пепел» собрал $1,43 млрд в мире, тогда как его фильмы выходят в ноль примерно на уровне $1,5 млрд.





Еще в 2022-м сам Кэмерон шутил, что его блокбастеры — это «худший бизнес-кейс в истории кино». Цифры подтверждают иронию: в США «Огонь и пепел» собрал $390 млн, тогда как «Путь воды» почти вдвое больше — $688 млн. Мировые сборы тоже скромнее: $1,43 млрд против $2,2 млрд. Разница достигает около $900 млн, и это уже ощутимо меняет картину успеха.

Формально это все еще миллиардный релиз и второй по кассе голливудский фильм 2025 года. Однако к расходам добавляется то, что Disney вложила более $500 млн в производство и маркетинг, а кинотеатры забирают примерно половину сборов. По логике Кэмерона, до настоящей кинотеатральной безубыточности «Аватар 3» не дотянул. Компания же надеется «отбить» вложенное через Disney+ и другие каналы.

При этом Disney уже планировала выпустить еще две части в 2029 и 2031 годах. Впрочем возникает вопрос, готова ли студия снова вкладывать примерно по $500 млн, если динамика сборов идет вниз. Недавно стало известно, что для этого требовали удешевить производство. Сам Кэмерон говорил, что вопрос существования следующих фильмов зависит от кассовых сборов.

Аналитики обращают внимание на несколько моментов, которые могли повлиять на популярность картины. «Аватар 3» длится 197 минут, что стало испытанием на выносливость. Часть зрителей сетовала, что триквел повторяет знакомые сюжетные ритмы и не предлагает технологического прорыва по сравнению с предыдущими частями. К тому же пауза между второй и третьей лентами была всего три года, тогда как предыдущая картина выстрелила после десятилетнего ожидания.





Первые два «Аватара» держались на вершине проката семь уикендов подряд и собрали космические $2,9 млрд и $2,3 млрд. «Огонь и пепел» же уступил лидерство уже после пятого уикенда. Параллельно Disney выпустила еще два миллиардника «Лило и Стич» и «Зоотрополис 2»: их бюджеты были существенно меньше — $100 млн и $150 млн соответственно.

Несмотря на все, Кэмерон остается режиссером с коллекцией миллиардных хитов. Его проекты почти всегда выходят за рамки бюджета и графика, но стабильно приносят кассу. Теперь вопрос не в том, способен ли «Аватар» заработать миллиард, а хватит ли этого для модели, где точка безубыточности начинается примерно с $1,5 млрд.

Источник: Variety