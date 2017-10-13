Игровой смартфон Razer будет оснащен 8 ГБ оперативной памяти

Источник обнаружил в базе данных теста GFXBench описание устройства с именем «Razer Phone». Предполагается, что это и есть геймерский смартфон Razer, который нам покажут только 1 ноября. Соответствующая таблица в GFXBench позволяет узнать некоторые характеристики предстоящей новинки.

Как и можно было предположить, устройства будет относиться к высшему сегменту и предложит достойную начинку. В частности, смартфон должен получить дисплей диагональю 5,7 дюйма разрешением 2560х1440 пикселей (почти такой же, как у LG G6), мобильную платформу Qualcomm Snapdragon 835, обычные основную и фронтальную камеры разрешением 12 и 8 Мп соответственно, а также 64 ГБ флэш-памяти.

То есть, в целом по характеристикам первый смартфон Razer вполне соответствуют уровню флагмана 2017 года, но есть один параметр, по котором он превосходит другие флагманы. Это объем оперативной памяти. Сейчас большинство флагманский Android-смартфонов оснащаются 4 ГБ ОЗУ и лишь единицы предлагают 6 ГБ. В то же время устройство Razer должно получить целых 8 ГБ ОЗУ. Отметим, что первопроходцем Razer не станет, поскольку ранее вышли ASUS ZenFone AR, ZTE Nubia Z17 и OnePlus 5 с аналогичным объемом ОЗУ, но все же, на данный момент это максимальный показатель на рынке.

Протестированное устройство работало под управлением Android 7.1.1 Nougat, причем упоминание Android Razer Edition указывает на то, что Razer, возможно, добавит что-то от себя.

Как уже ранее отмечалось, устройство создается с упором на развлекательную и игровую составляющую, однако, чем конкретно будет выделяться новинка, пока неясно. Впрочем, наверняка будут и другие утечки и, как это часто бывает, к момент анонса в сети будет практически вся информация о новинке.

Источник: phoneradar