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Илон Маск вспомнил о «скучной» компании и подземных автомобильных тоннелях для объезда пробок

Илон Маск вспомнил о «скучной» компании и подземных автомобильных тоннелях для объезда пробок

Илон Маск вспомнил о «скучной» компании и подземных автомобильных тоннелях для объезда пробок


Уже давно ничего не было слышно о компании The Boring Company Илона Маска, созданной специально для рытья тоннелей, по которым, по задумке основателя, автомобилисты смогут объезжать пробки; концепция также предполагает использоваться для высокоскоростных транспортных систем. В последний раз мы слышали о ней в мае, когда Маск организовал гонку между электрокарами Tesla в тоннеле Loop и на поверхности. Можно было подумать, что из-за занятости в Tesla, SpaceX (к слову, запуск прототипа Starship теперь планируется на февраль-март 2020 года) и Neuralink, на «скучную» компанию просто нет времени. В серии недавних сообщений в Twitter Маск ясно дал понять, что не забыл про The Boring Company и по-прежнему привержен идее победить пробки с помощью подземных тоннелей.

Маск провел небольшой опрос среди подписчиков, нужно ли строить сейсмически устойчивые сети тоннелей под городскими улицами, чтобы решить пробок.

Затем Маск еще раз уточнил, что тоннели призваны дополнить, а не заменить другие решения вроде  легкорельсового транспорта. Также он отметил, что пользоваться тоннелями смогут только владельцы полностью электрических автомобилей с нулевым выбросом. При этом тоннели будут открыты и для автомобилей других производителей, а не только для моделей Tesla.

Наконец, как и предполагалось, первой коммерческой подземной транспортной системой The Boring Company станет проект LVCC Loop по строительстве скоростной подземки для перевозки людей в Лас-Вегасе. В рамках контракта с владельцами выставочного комплекса Las Vegas Convention Center (LVCVA), в котором ежегодно проходит выставка потребительной электроники CES, The Boring Company обязалась соединит отдельные части выставочного комплекса двумя туннелями с тремя станциями протяженностью 1,6 км каждый. Мы подробно рассказывали о проекте здесь. Изначально говорилось, что тоннель будет готов к концу 2019 года. Теперь же Маск сообщил тоннель будет полностью готов в 2020 году. После этого The Boring Company займется другими проектами.

Едва ли Маск вспомнил про The Boring Company просто так. Вполне вероятно, что вскоре нас ждем какой-то крупный анонс, связанный с бурильным предприятием Илона Маска. В последнее время все как-то забыли про Hyperloop, но ведь ранее говорилось, что эти проекты современных скоростных подземок Loop являются переходной технологией к тем самым футуристическим высокоскоростным «вакуумным поездам». Возможно, этим анонсом окажется обновление по Hyperloop.

Можно вспомнить, что The Boring Company ранее собиралась построить еще две высокоскоростных подземки Loop – в Лос-Анджелесе и Чикаго. Первая должна соединить Восточный Голливуд (густонаселенный район в центральном регионе Лос-Анджелеса) с бейсбольным стадионом Доджер-стэдиум, а вторая – центр Чикаго и международный аэропорт О’Хара. Но строительство подземки Loop в Лос-Анджелесе так и не началось, а в Чикаго сменилась власть и новый мэр, судя по всему, не слишком-то и заинтересован проектом. Также The Boring Company вела переговоры о строительстве ветки между Нью-Йорком и Вашингтоном, но тот проект застрял на этапе прохождения экологической экспертизы.

Напомним, ровно год назад Илон Маск представил прототип тоннеля для скоростного городского транспорта в Лос-Анджелесе, заодно продемонстрировав, как электромобиль Tesla превращается в рельсовый поезд для скоростных поездок по тоннелю.

Источник: Twitter

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