Илон Маск вспомнил о «скучной» компании и подземных автомобильных тоннелях для объезда пробок

Уже давно ничего не было слышно о компании The Boring Company Илона Маска, созданной специально для рытья тоннелей, по которым, по задумке основателя, автомобилисты смогут объезжать пробки; концепция также предполагает использоваться для высокоскоростных транспортных систем. В последний раз мы слышали о ней в мае, когда Маск организовал гонку между электрокарами Tesla в тоннеле Loop и на поверхности. Можно было подумать, что из-за занятости в Tesla, SpaceX (к слову, запуск прототипа Starship теперь планируется на февраль-март 2020 года) и Neuralink, на «скучную» компанию просто нет времени. В серии недавних сообщений в Twitter Маск ясно дал понять, что не забыл про The Boring Company и по-прежнему привержен идее победить пробки с помощью подземных тоннелей.

Маск провел небольшой опрос среди подписчиков, нужно ли строить сейсмически устойчивые сети тоннелей под городскими улицами, чтобы решить пробок.

Build super safe, Earthquake-proof tunnels under cities to solve traffic — Elon Musk (@elonmusk) December 28, 2019

Затем Маск еще раз уточнил, что тоннели призваны дополнить, а не заменить другие решения вроде легкорельсового транспорта. Также он отметил, что пользоваться тоннелями смогут только владельцы полностью электрических автомобилей с нулевым выбросом. При этом тоннели будут открыты и для автомобилей других производителей, а не только для моделей Tesla.

Наконец, как и предполагалось, первой коммерческой подземной транспортной системой The Boring Company станет проект LVCC Loop по строительстве скоростной подземки для перевозки людей в Лас-Вегасе. В рамках контракта с владельцами выставочного комплекса Las Vegas Convention Center (LVCVA), в котором ежегодно проходит выставка потребительной электроники CES, The Boring Company обязалась соединит отдельные части выставочного комплекса двумя туннелями с тремя станциями протяженностью 1,6 км каждый. Мы подробно рассказывали о проекте здесь. Изначально говорилось, что тоннель будет готов к концу 2019 года. Теперь же Маск сообщил тоннель будет полностью готов в 2020 году. После этого The Boring Company займется другими проектами.

Едва ли Маск вспомнил про The Boring Company просто так. Вполне вероятно, что вскоре нас ждем какой-то крупный анонс, связанный с бурильным предприятием Илона Маска. В последнее время все как-то забыли про Hyperloop, но ведь ранее говорилось, что эти проекты современных скоростных подземок Loop являются переходной технологией к тем самым футуристическим высокоскоростным «вакуумным поездам». Возможно, этим анонсом окажется обновление по Hyperloop.

Можно вспомнить, что The Boring Company ранее собиралась построить еще две высокоскоростных подземки Loop – в Лос-Анджелесе и Чикаго. Первая должна соединить Восточный Голливуд (густонаселенный район в центральном регионе Лос-Анджелеса) с бейсбольным стадионом Доджер-стэдиум, а вторая – центр Чикаго и международный аэропорт О’Хара. Но строительство подземки Loop в Лос-Анджелесе так и не началось, а в Чикаго сменилась власть и новый мэр, судя по всему, не слишком-то и заинтересован проектом. Также The Boring Company вела переговоры о строительстве ветки между Нью-Йорком и Вашингтоном, но тот проект застрял на этапе прохождения экологической экспертизы.

Напомним, ровно год назад Илон Маск представил прототип тоннеля для скоростного городского транспорта в Лос-Анджелесе, заодно продемонстрировав, как электромобиль Tesla превращается в рельсовый поезд для скоростных поездок по тоннелю.

Источник: Twitter