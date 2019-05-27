Илон Маск устроил гонку между электрокарами Tesla в тоннеле Loop и на поверхности. Эксперты, однако, назвали эксперимент необъективным

Предприятие по прокладке тоннелей The Boring Company опубликовало видео, на котором два автомобиля Tesla соревнуются в преодолении двухкилометрового отрезка — при этом один электрокар движется по улицам Лос-Анджелеса, а другой — по тоннелю Loop. Исход гонки предсказуем: Tesla внутри тоннеля преодолевает дистанцию намного быстрее автомобиля, едущего по городу — до финиша тоннеля машина добирается раньше, чем «верхний» электрокар уезжает с первого светофора.

The Verge отмечает, что механизм перемещения автомобиля по узкому тоннелю изменился со времени предыдущей демонстрации Loop: отныне машине не нужны боковые стабилизирующие колеса — со всем управляется автопилот. При этом от пассажира требуется абсолютное доверие к алгоритмам автономного вождения, ведь электрокар набирает скорость свыше 200 км/ч. Это намного быстрее, чем раньше. Кроме того, судя по видео, автомобиль в тоннеле теперь намного меньше трясет.

Вместе с тем, несмотря на неплохой пиар-потенциал, данное испытание нельзя назвать объективным, указывает, в свою очередь, издание Electrek.

Дело в том, что в эксперименте по подземной трассе ехал лишь один электрокар, тогда как в реальности желающих воспользоваться тоннелем будет много, и как следствие, на въезде в Loop может возникнуть пробка. То же самое касается и выезда.