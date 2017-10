«Скучная компания» Илона Маска приобрела вторую бурильную машину и получила разрешение на прокладку второго тоннеля от Нью-Йорка до Вашингтона

В начале этого года Илон Маск заявил в Twitter, что ненавидит пробки и собирается рыть тоннели, чтобы их объезжать. Все восприняли это как шутку, но он не шутил. Предприниматель добавил «рытье тоннелей» в список своей деятельности рядом со SpaceX, Tesla и OpenAI, и принялся за работу. Спустя небольшой промежуток времени новая компания, получившая неоднозначное название The Boring Company, приобрела первую бурильную машину и начала рыть свой первый тоннель.

Как сообщалось ранее, бурильная машина The Boring Company уже прорыла 100-метровый тоннель на старой парковке SpaceX в Хоторне (штат Калифорния, США) и, судя по всему, будет рыть дальше: компания получила разрешение от местных властей на возведение тоннеля длиною до 3,2 километров на глубине 13 метров — под общественными дорогами и предприятиями.

Как ни удивительно, но теперь стало известно, что The Boring Company получила разрешение на прорытие еще одного тоннеля, длиной 16,5 км — в штате Мэриленд, под участком автострады Балтимор-Вашингтон.

Предполагается, что линия Балтимор — Вашингтон станет первым звеном в более крупном проекте, который соединит Вашингтон и Нью-Йорк; согласно задумке, по будущему тоннелю будут двигаться вакуумные поезда Hyperloop, которые смогут преодолевать расстояние между этими городами за 29 минут.

По имеющейся информации, Маск уже получил согласие Белого дома на прокладку линии от Нью-Йорка до Вашингтона.

Our administration is proud to support The Boring Company to bring rapid electric transportation to MD – connecting Baltimore City to D.C. 🚄 pic.twitter.com/5DoLSLDesP

— Larry Hogan (@LarryHogan) 19 октября 2017 г.