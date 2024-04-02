Inguar3 — бронеавтомобиль от студентов КПИ с защитой уровня STANAG 3, РЭБ, «умным» управлением и ценой 16 млн грн

В Европе уже более двух десятилетий проводятся инженерные соревнования для студентов Formula Student. Это своеобразный студенческий аналог «Формулы-1». Киевский политехнический институт (КПИ) имел собственную команду Formula Student, которая создавала болиды и несколько сезонов представляла Украину на этих соревнованиях. Однако с началом полномасштабного российского вторжения команда КПИ перешла на разработку роботов для эвакуации раненых и модернизацию бронетехники.

Артем Ющук — один из технических специалистов команды — разрабатывает бронированный автомобиль для Сил обороны. В прошлом году его компания Inguar Defence привлекла инвестиции и изготовила прототип бронеавтомобиля, уровень защиты которого превосходит имеющиеся украинские «Казаки» и «Новаторы».

Артем имел опыт ремонта и обслуживания бронеавтомобилей, а также общался с представителями Национальной гвардии, чтобы выяснить их требования к бронеавтомобилю. Все это позволило разработать и создать бронеавтомобиль Inguar3.

Для Inguar3 создали собственное шасси, способное держать защиту уровня STANAG 3, то есть выдерживать попадание 7,62-миллиметровых бронебойных пуль, обломков от 155-миллиметрового снаряда и подрыв на противотанковой мине. Машина имеет клиренс 45 см, что обеспечивает высокую проходимость. Также установлена блокировка дифференциалов для облегчения прохождения тяжелых препятствий. Автомобиль оборудован системой подкачки шин, которая позволяет их частично спускать для прохождения болотной местности. Шины изнутри укреплены технологией run-flat, которая позволяет машине двигаться даже после поражения колес.

В салоне установлены противоминные сиденья, системы пожаротушения и фильтрации воздуха на случай химической атаки. На машину можно ставить комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), который будет защищать ее от FPV-дронов. Дополнительно разработчики установили «умную» систему управления и предохранителей, которая помогает правильно управлять машиной и избегать поломок из-за неправильных действий водителя. Кроме основных узлов и бронестали, машину с нуля должны собирать в Украине.

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Для разработки проекта было необходимо финансирование в сумме $350 тыс. $300 тыс. вложил украинский криптобизнесмен Николай Удянский, за что получил 20% акций в Inguar Defence. Еще 10% получил Александр Воволка, который тоже вложился в разработку и теперь занимается внешнеэкономическими договорами компании. Остальные 70% принадлежат Ющуку. Акционеры подписали соглашение, по которому 5 лет обязуются тратить прибыль компании только на инвестиции. Впоследствии расходы на конструкторские работы и испытания выросли еще на $350 тыс.

Ожидается, что при серийном производстве один бронеавтомобиль Inguar3 будет стоить 16 млн грн. Для сравнения: конкурентные машины серий «Козак» и «Новатор» стоят 9-12 млн грн. В условиях ограниченного бюджета Силы обороны склонны покупать «больше», чем «технологичнее». Однако в Inguar Defence убеждают, что большие расходы оправданы из-за существенно более высокой защищенности и технологичности машины. Как ожидается, уже в 2024 году предприятие будет готово к получению первого серийного контракта.

В дальнейшем планируется получить сертификат качества STANAG 3 от НАТО. Для проведения такой процедуры машину надо вывезти за границу, но правила этого не позволяют. Компания надеется развернуть лицензионную сборку Inguar3 за рубежом. Им уже заинтересовались две западные компании. Если все удастся, то эта украинская разработка может не только получить сертификат НАТО, но и выйти на международный рынок.

Источник: Экономическая правда