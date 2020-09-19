Первые полноценные тесты топового мобильного CPU Core i7-1185G7 (Tiger Lake) с графикой Iris Xe. Похоже, у Intel всё получилось





В сети появились первые полноценные обзоры ноутбуков на базе новейших процессоров Core 11-го поколения (Tiger Lake-U). Разные издания и блогеры получили референсные ноутбуки с топовым Core i7-1185G7 (серийные модели пока не вышли).

13 августа Intel официально анонсировала мобильные процессоры Core 11-го поколения — они выделяются новой x86-архитектурой Willow Cove, улучшенной графикой Xe-LP и выпускаются с использованием улучшенного 10-нм техпроцесса SuperFin, обеспечивая заметный прирост быстродействия и ряд улучшений по сравнению с Core 10-го поколения (Ice Lake), включая поддержку памяти LPDDR4X-4266, Thunderbolt 4, PCI Express 4.0 и прочее. На онлайн-презентации 2 сентября Intel представила стартовую линейку Core 11-го поколения, в которую вошли энергоэффективные двух- и четырехъядерные модели с настраиваемым в пределах 15–28 Вт теплопакетом для тонких и легких ноутбуков.

Флагманский Core i7-1185G7 наделен четырьмя ядрами с Hyper-Threading, 12 МБ кэш-памяти третьего уровня и работает на частотах от 3,0 до 4,8 ГГц. Также в конфигурацию CPU входит встроенный GPU Xe с 96 вычислительными блоками.

С полными обзорами западных сайтов можно ознакомиться по ссылкам в конце заметки. Мы же приведем некоторые графики для наглядности и тезисно выделим основное.

Если вкратце, у Intel, похоже, все получилось — новое поколение получилось весьма достойным, обеспечивая значительный прирост производительности (как по части CPU, так и по части GPU) по сравнению с Core 10-го поколения (Ice Lake). Ниже приводим сравнительные диаграммы с результатами тестов в синтетике, ИИ-задачах, обработке изображений и декодировании видео, обычных приложениях и играх.

Core i7-1185G7 в 28-ваттном режиме уверенно опережает 25-ваттный Core i7-1065G7, что вполне ожидаемо. Что важнее, одноядерная производительность флагмана Core 11-го поколения выше, чем у конкурирующего AMD Ryzen 7 4800U (Renoir), обладающего двое большим числом ядер. В Cinebench R20 он набирает 595 баллов против 474 баллов у Ryzen 7 4800U. Но последний при вдвое большем числе ядер ожидаемо оказывается быстрее (в среднем на 15-20%) при многопоточных нагрузках.

Также GPU Iris Xe в 28-ваттном режиме демонстрирует вдвое более высокую производительность по сравнению с преемником в Ice Lake и обходит Vega 8 в Ryzen 7 4800U в среднем на 20-40% в зависимости от игры. Видеоядро позволяет играть в Overwatch с максимальными настройками в 1080р со средним фреймрейтом 89 fps, тогда как 4800U выдал только 46 fps с настройками Ultra, а 1065G7 на минимальных настройках не больше 65 fps. И это плохие новости для NVIDIA. В дискретной графике начального уровня вроде MX350, похоже, больше нет смысла.

Еще одна сильная сторона Tiger Lake-U — улучшенный блок кодирования/декодирования видео. С роликом 4K длительностью 5,5 минут в Premiere Pro процессор справился за восемь минут, тогда как Surface Laptop 3 и XPS 13 2-in-1 на базе 1065G7 потребовалось более 15 минут. Запустить тест на 4800U с теми же параметрами не удалось из-за проблем совместимости с Premiere Pro, но Dell G5 15 SE с более производительным 8-ядерным 45-ваттным Ryzen 7 4800H и Radeon RX 5600M справился всего на 24 секунды быстрее.

Что же касается энергопотребления, в y-Cruncher результат четырехъядерного Core i7-1185G7 в режиме 15 Вт составил в среднем 17 Вт, тогда показатель восьмиядерного Ryzen 7 4800U — 23 Вт. Для сравнения, энергопотребление 1065G7 в среднем составило 26,1 Вт.

По итогу можно сказать, что Tiger Lake значительно превосходит Ice Lake в плане многозадачности и производительности в обычных приложениях, а также приложениях ИИ. Кроме того, новый мобильный флагман Intel опережает конкурирующую модель AMD по показателю одноядерной производительности, но уступает по многоядерной производительности.

8-ядерные модели Core 11-го поколения (Tiger Lake-H) выйдут только в следующем году, так что пока Intel нечего противопоставить высокопроизводительным Renoir-H. Да и к моменту выхода Tiger Lake-H у AMD, скорее всего, уже будут Ryzen 5000H (Cezanne) на новой архитектуре Zen 3, но со старой графикой Vega (GCN). В то же время именно графика Iris Xe на архитектуре Xe-LP является самой впечатляющей особенностью процессоров семейства Tiger Lake. Она потенциально способна изменить правила игры, что весьма иронично, учитывая многолетнее лидерство AMD по части встроенной графики. По первым тестам складывается впечатление, что Iris Xe может справиться с некоторыми наиболее требовательными играми и даже последними крупными AAA-проектами.

Важно подчеркнуть, что разница в производительности между Core i7-1185G7 с TDP 15 и 28 Вт весьма существенная и, моделей с 15-ваттной версией будет большинство, учитывая позиционирование линейки Tiger Lake-U. Это нужно будет учитывать, выбирая ноутбук на новой платформе Tiger Lake. Еще один нераскрытый вопрос — автономность. Intel обещала существенный прирост по сравнению с Ice Lake и первые результаты обнадеживают (13% прирост энергоэффективности), но для окончательных выводов еще нужно дождаться выхода серийных ноутбуков на базе Tiger Lake. К настоящему моменту таковых анонсировано уже несколько, включая Samsung Galaxy Book Flex 5G, Acer Swift 5 и ASUS Zenbook S. Они должны поступить в продажу к концу года.

Источник: The Verge, Tom’s Hardware, AnandTech и Engadget