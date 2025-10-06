Новости Технологии 06.10.2025 comment views icon

Intel Core Ultra X9 и X7: утечка нейминга и технических деталей процессоров Panther Lake

Андрій Русанов

Intel Core Ultra X9 та X7: витік неймінгу та технічних деталей процесорів Panther Lake

По неофициальным данным, Intel решила последовать примеру одного очень богатого человека и поиграть с буквой «X» в названиях чипов Panther Lake. Также известно о некоторых внутренних изменениях.

Новые процессоры первыми получат графическую архитектуру Xe3. Энергоэффективный вариант встроенных ядер с вероятным названием Xe3-LPG станет первым взглядом на то, что будут иметь позже десктопные чипы. Новая схема нейминга, Ultra X9 и X7, стала известной ранее, и именно она проливает свет на графическое оборудование процессоров.

По сообщение китайского инсайдера на Weibo, опирающегося на еще одно сообщение, чип Ultra X9 388H станет топовым в линейке. Наличие «X» — не единственное обновление в нумерации. Если это замена флагмана Core Ultra 9 285H, то, по мнению информатора можно предположить, что речь идет именно о конфигурации видеокарты.

Итак, только процессоры «X» будут иметь 12 ядер Xe, доступные исключительно в Ultra X9 и Ultra X7. Кроме того, остальные модели 3_8, вероятно, будут иметь не менее 10 ядер Xe3 — как Ultra 5 338H. Соответственно, чипы 3_6 будут иметь меньше ядер eGPU VideoCardz предполагает: поскольку Panther Lake не оснащены встроенной памятью, как предшественник, цифры были переназначены. Вместо этого Intel приняла смешанную систему наименования, которая объединяет элементы серии H и серии V, чем, очевидно, не упростила понимание. Процессоры Lunar Lake имели встроенную оперативную память Mobile-on-Package (MoP), а цифры 8 и 6 касались ее объема — 32 ГБ и 16 ГБ.

Intel Core Ultra X9 та X7: витік неймінгу та технічних деталей процесорів Panther Lake

Как сообщает TechPowerUp, сейчас известно, что модели PTL-U с низким энергопотреблением рассчитаны на TDP 15 Вт и ожидаются в 6-ядерных и 8-ядерных версиях. Некоторые процессоры будут иметь четыре высокопроизводительных ядра P в паре с четырьмя ядрами LPE, тогда как другие будут иметь лишь два ядра LPE, дополняющие четыре ядра P. Оба семейства будут использовать интегрированную графику на базе Xe3, а начальные модели будут иметь лишь четыре ядра графического процессора. Более мощная линейка PTL-H будет масштабироваться до 16 ядер процессора — четыре ядра P, восемь ядер E и четыре ядра LPE.

Intel опубликовала видео об особенностях и преимуществах Panther Lake. Компания не слишком конкретно обещает «самую совершенную» гибридную конфигурацию P-Core/E-Core, улучшение производительности и автономности. Слухи об анонсе процессоров 9 октября, вероятно, касаются лишь микроархитектуры, а запуск конкретных моделей и обнародование их спецификаций состоятся на выставке CES 2026.

