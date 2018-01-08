Intel и AMD анонсировали первые процессоры Core i5 и Core i7 с GPU Radeon

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Компании Intel и AMD наконец официально анонсировали свои совместные процессоры, в которых в одном чипе соседствую вычислительные ядра Intel и графическое решение AMD.

В рамках проведения выставки CES 2018 были анонсированы две первые модели процессоров в рамках линейки производительных чипов Intel H-series 8-го поколения. Такие устройства предназначены для применения в составе игровых ноутбуков и мобильных рабочих станций. В таких процессорах Core i5 и Core i7 на одной подложке соседствуют блоки вычислительных ядер Intel, дискретный графический ускоритель AMD Radeon RX Vega M и 4 ГБ видеопамяти HMB2. Как отмечает Intel, благодаря высокому уровню интеграции компонентов новые чипы позволят радикально экономить пространство внутри ноутбуков, а также будут способствовать увеличению продолжительности автономной работы мобильных устройств.

Дополнительно сообщается, что игры на новых процессорах должны запускаться с 3-кратным приростом производительности по сравнению с мобильными системами 3-летней давности на базе процессоров Intel Core i7 и дискретных видеокарт NVIDIA GeForce GTX 950M.

Пока что Intel и AMD и не спешат делиться подробными техническими характеристиками новых совместных процессоров Intel H-series 8-го поколения и не уточняют, какие производственные партнёры первыми начнут использовать их в составе своих решений.

Источник: The Verge