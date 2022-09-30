Intel и Samsung показали концепт раздвижного ПК — он трансформируется из 13-дюймового устройства в 17-дюймовое

В рамках проведения мероприятия Intel Innovation генеральный директор Samsung Display Дж. С. Чой продемонстрировал прототип ПК, способный превращаться из 13-дюймового планшета в 17-дюймовый дисплей. Трансформация происходит благодаря разворачиванию гибкого дисплея, как это было в случае смартфона Oppo X 2021.

«Мы анонсируем первый в мире 17-дюймовый выдвижной дисплей для ПК, — сказал Чой. «Это устройство удовлетворит различные потребности как в большом экране, так и в портативности».

Samsung Display решила внедрить раздвижную (а не складную) технологию гибких дисплеев для ПК. При этом Чой отметил, что складные версии отсутствуют.

Intel экспериментировала с новыми форм-факторами ПК в течение многих лет. Компания работала над складными устройствами и моделями с двумя экранами. Но затем Microsoft отказалась от своих планов по внедрению ОС Windows 10X на складных устройствах. В любом случае новые форм-факторы ПК нуждаются в программном обеспечении и приложениях, чтобы раскрыть их потенциал. Пока не ясно, как Intel намерена развивать направление и экосистему раздвижных компьютеров. Тем не менее компания уже продемонстрировала на указанном раздвижном ПК своё новое ПО Unison. Оно предназначено для подключения компьютеров на базе процессоров Intel к смартфонам, включая iPhone.

Курс Розробка на Java Опануйте популярну мову програмування Java у зручний для вас час, та заробляйте від $1000 на початку кар’єри РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Сам по себе раздвижной ПК на данный момент является лишь концептом. Ни Intel, ни Samsung Display пока не сообщают, когда он станет реальностью.

Источник: The Verge