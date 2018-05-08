Intel может показать свою собственную дискретную видеокарту во время грядущей выставки CES 2019

Многие факты указывают на то, что компания Intel занимается разработкой собственного дискретного графического процессора. Она переманила к себе ряд ключевых сотрудников из AMD, и теперь команда под руководством Раджи Кодури активно работает над этим проектом.

Разработка нового GPU осуществляется достаточно быстро, и компания может быть готова к публичной демонстрации готового рабочего продукта в начале следующего года во время проведения выставки CES 2019. Очевидно, разработка компанией своего графического процессора мотивирована инстинктом выживания Intel, чтобы не отстать от NVIDIA и AMD в создании суперскалярных архитектур и заработать деньги на двух одновременных технологических ажиотажных темах: искусственном интеллекте и блокчейн-вычислениях.

Геймеры наверняка будут рады появлению нового игрока на рынке дискретных видеокарт, так как это обострит конкуренцию и, вероятно, позволит снизить цены, взвинченные майнерами. В настоящее время на рынке сложилась ситуация, когда NVIDIA опережает AMD в сферах производительности и эффективности компьютерных графических процессоров, но уступает в сфере майнинга. Вместе с тем, NVIDIA активно занимается развитием сферы обработки задач искусственного интеллекта. Появление нового игрока на этом рынке может существенно изменить расстановку сил.

Источник: techpowerup