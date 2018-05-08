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Intel может показать свою собственную дискретную видеокарту во время грядущей выставки CES 2019
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Intel может показать свою собственную дискретную видеокарту во время грядущей выставки CES 2019

Intel может показать свою собственную дискретную видеокарту во время грядущей выставки CES 2019

Многие факты указывают на то, что компания Intel занимается разработкой собственного дискретного графического процессора. Она переманила к себе ряд ключевых сотрудников из AMD, и теперь команда под руководством Раджи Кодури активно работает над этим проектом.

Разработка нового GPU осуществляется достаточно быстро, и компания может быть готова к публичной демонстрации готового рабочего продукта в начале следующего года во время проведения выставки  CES 2019. Очевидно, разработка компанией своего графического процессора мотивирована инстинктом выживания Intel, чтобы не отстать от NVIDIA и AMD в создании суперскалярных архитектур и заработать деньги на двух одновременных технологических ажиотажных темах: искусственном интеллекте и блокчейн-вычислениях.

Геймеры наверняка будут рады появлению нового игрока на рынке дискретных видеокарт, так как это обострит конкуренцию и, вероятно, позволит снизить цены, взвинченные майнерами. В настоящее время на рынке сложилась ситуация, когда NVIDIA опережает AMD в сферах производительности и эффективности компьютерных графических процессоров, но уступает в сфере майнинга. Вместе с тем, NVIDIA активно занимается развитием сферы обработки задач искусственного интеллекта. Появление нового игрока на этом рынке может существенно изменить расстановку сил.

Источник: techpowerup

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