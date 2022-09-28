Видеокарта Intel Arc A770 поступит в продажу 12 октября по цене $329 — и составит конкуренцию NVIDIA RTX 3060

Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер объявил дату выхода видеокарты Intel Arc A770. Дискретное решение, которое позиционируется конкурентом более дорогой NVIDIA RTX 3060 и Radeon RX 6650 XT. Гелсингер заявил, что пиковая производительность A770 в трассировке лучей на 65% выше, чем у конкурентов, хотя конкретные карты в этом случае не упоминались.

A770 оснащен полноценным графическим процессором ACM-G10 с 32 ядрами Xe и объемом памяти 8 или 16 ГБ. Версия Intel Limited Edition будет поставляться только с 16 ГБ видеопамяти. Цена в 329 долларов может относиться к модели с 8 ГБ. Сайт VideoCardz собрал в таблицу все известные характеристики видеокарт Intel:

Также Intel без лишнего разглашения сделала доступной технологию интеллектуального масштабирования кадров XeSS в Shadow of the Tomb Raider во вчерашнем патче к игре и выложила соответствующий SDK на GitHub. Технология поддерживает не только адаптеры Intel, но и видеокарты NVIDIA и AMD. Вполне возможно, модеры смогут портировать XeSS в другие игры пока это не случилось официально.

Графические адаптеры Intel Arc A770 уже рассылаются рецензентам по почте. Это согласуется с недавними слухами о том, что распаковка может быть разрешена с 30 сентября, а обзоры будут возможны с 5 октября. До сих пор обозреватели не имели возможность протестировать новинку, а ранее появившаяся Arc A380 не вызвала восторга у рецензентов.

Также в Intel подтвердили появление новой информации о видеокарте A750 на этой неделе. Не совсем ясно, почему карты не были представлены одновременно.