Intel отказалась от поддержки DirectX 9 в видеокартах Xe и Arc — старые игры будут работать через эмулятор DirectX 12

Новейшие графические адаптеры Intel Xe и Arc не будут иметь встроенной поддержки API DirectX 9, вышедшего 20 лет назад. Вместо этого компания будет использовать D3D9on12 — преобразователь API DX9 в DirectX 12 с открытым исходным кодом.

Видеокарты Intel Arc и Xe не будут иметь специальных драйверов для DX9. Это значительно упростит конвейер обработки графики, а усилия по поддержке совместимости лягут на Microsoft.

Какие устройства будут поддерживать работу напрямую с DirectX 9?

Интегрированный графический процессор Intel 12-го поколения больше не поддерживает D3D9. Приложения и игры на базе DirectX 9 по-прежнему могут работать через интерфейс D3D9On12.

Дискретные видеокарты Intel Arc не поддерживают прямой рендеринг D3D9, осуществляя его через D3D9on12.

Встроенная графика на процессорах Intel 11-го поколения и более ранних версиях поддерживают DX9.

Поскольку DirectX является собственностью Microsoft и поддерживается ею, устранение неполадок с приложениями и играми DX9 требует передачи данных в службу поддержки Microsoft для включения соответствующих исправлений в будущие обновления Windows и API DirectX.

Курс Python вечірній Вивчайте мову програмування Python на курсі з гарантованим працевлаштуванням РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Использование слоя отображения D9D9On12 вовсе необязательно означает худшую совместимость с играми на DirectX 9, которые более не обновляются. Однако любые потенциальные проблемы, такие как сбои графики или полное отсутствие вывода графики, должны будут устраняться силами Microsoft, а не Intel.

Ряд популярных игр в Steam по-прежнему работают через DirectX 9. Отчасти причина их популярности в том, что они работают корректно на старых видеокартах. Однако почти все эти игры имеют альтернативную поддержку более новых API, которые полностью поддерживаются Intel.

Поддержка DirectX 9 по-прежнему доступна для встроенной графики Intel до Xe. В настоящее время Intel оптимизирует драйверы графического процессора Arc для игр DX12 и DX11.

Источники: Intel, VideoCardz