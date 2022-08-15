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Intel отказалась от поддержки DirectX 9 в видеокартах Xe и Arc — старые игры будут работать через эмулятор DirectX 12

Intel отказалась от поддержки DirectX 9 в видеокартах Xe и Arc — старые игры будут работать через эмулятор DirectX 12

Новейшие графические адаптеры Intel Xe и Arc не будут иметь встроенной поддержки API DirectX 9, вышедшего 20 лет назад. Вместо этого компания будет использовать D3D9on12 —  преобразователь API DX9 в DirectX 12 с открытым исходным кодом.

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Видеокарты Intel Arc и Xe  не будут иметь специальных драйверов для DX9. Это значительно упростит конвейер обработки графики, а усилия по поддержке совместимости лягут на Microsoft.

Intel отказалась от поддержки DirectX 9 в видеокартах Xe и Arc — старые игры будут работать через эмулятор DirectX 12

Какие устройства будут поддерживать работу напрямую с DirectX 9?

  • Интегрированный графический процессор Intel 12-го поколения больше не поддерживает D3D9. Приложения и игры на базе DirectX 9 по-прежнему могут работать через интерфейс D3D9On12.
  • Дискретные видеокарты Intel Arc не поддерживают прямой рендеринг D3D9, осуществляя его через D3D9on12.
  • Встроенная графика на процессорах Intel 11-го поколения и более ранних версиях поддерживают DX9.

Поскольку DirectX является собственностью Microsoft и поддерживается ею, устранение неполадок с приложениями и играми DX9 требует передачи данных в службу поддержки Microsoft для включения соответствующих исправлений в будущие обновления Windows и API DirectX.

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Intel отказалась от поддержки DirectX 9 в видеокартах Xe и Arc — старые игры будут работать через эмулятор DirectX 12

Использование слоя отображения D9D9On12 вовсе необязательно означает худшую совместимость с играми на DirectX 9, которые более не обновляются. Однако любые потенциальные проблемы, такие как сбои графики или полное отсутствие вывода графики, должны будут устраняться силами Microsoft, а не Intel.

Ряд популярных игр в Steam по-прежнему работают через DirectX 9. Отчасти причина их популярности в том, что они работают корректно на старых видеокартах. Однако почти все эти игры имеют альтернативную поддержку более новых API, которые полностью поддерживаются Intel.

Intel отказалась от поддержки DirectX 9 в видеокартах Xe и Arc — старые игры будут работать через эмулятор DirectX 12

Поддержка DirectX 9 по-прежнему доступна для встроенной графики Intel до Xe. В настоящее время Intel оптимизирует драйверы графического процессора Arc для игр DX12 и DX11.

Сомнительные перспективы Intel на рынке видеокарт или Что пошло не так с разработкой GPU Arc

Источники: Intel, VideoCardz


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