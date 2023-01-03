Intel повысила цены на процессоры 12-го поколения — теперь они дороже аналогов 13-го поколения (скорее всего, ненадолго)

Intel на 10% увеличила цены на процессоры 12-го поколения (Alder Lake) в своей онлайн-базе Ark. В некоторых случаях это увеличило стоимость чипа примерно на $59. В результате новые процессоры Raptor Lake, которые имеют больше ядер и значительно более высокую производительность стали дешевле моделей предыдущего поколения. Вполне вероятно, что рост цен затронет и 13-е поколение, что даст AMD явное преимущество.

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Intel объявила о будущем повышении цен на процессоры в первом квартале 2022 года, но не поделилась подробностями. Потом компания подтвердила это сообщение в июне во время оглашения отчета о доходах, где значилась потеря $500 млн во втором квартале 2022 года (одном из худших в истории компании). Однако и тогда Intel не уточнила, на какие продукты вырастут цены и на сколько.

Повышение коснулось нескольких важных моделей. Стоимость наиболее мощного Core i9-12900K возросла на $59. Из таблицы видно, что Core i9-13900K и Core i7-13700K стоят существенно дешевле аналогов прошлого поколения:

Такое же повышение коснулось и моделей F-серии (без встроенной графики), которые обычно продаются со скидкой. Подорожали и наиболее дешевые процессоры с TDP 65 Вт и 35 Вт (без «K» в названии).

Пока складывается парадоксальная ситуация продажи значительно более производительных процессоров по более низким ценам. Это обстоятельство практически не оставляет шансов сохранения текущей цены на топовые решения Raptor Lake. Логика подсказывает, что их цены вырастут более чем на 10 %.

Intel Raptor Lake в настоящее время обладает как лидерством в производительности, так и значительным преимуществом в соотношении производительности и цены. Это касается также и конкурентных решений AMD Ryzen 7000. Повышение цен Intel может изменить расстановку сил на рынке процессоров, особенно в нижнем ценовом диапазоне.

Напомним, что недавно AMD существенно снизила цены на новейшие процессоры.

Источник Tom’s Hardware