Intel представила множество новых 10-нм мобильных CPU — энергоэффективные Atom x6000E (Elkhart Lake) и Pentium/Celeron (Jasper Lake), а также корпоративные и встраиваемые Core 11-го поколения (Tiger Lake)





На ежегодном саммите Industrial Summit 2020 компания Intel представила ворох новых процессоров — энергоэффективные Atom x6000E нового поколения Elkhart Lake, корпоративные и встраиваемые модели Core 11-го поколения (Tiger Lake), а также модели Pentium и Celeron серий N/J нового поколения Jasper Lake, о которых мы вспоминали совсем недавно.

Вполне ожидаемо, что по характеристикам новые корпоративные и встраиваемые Core 11-го поколения (Tiger Lake) по большей части повторяют недавно представленные потребительские модели. Отличия лишь в позиционировании и мелких нюансах: корпоративные выделяются расширенной поддержкой и более широким набором возможностей для защиты данных, включая встроенную поддержку ECC (коррекция ошибок) и возможность разработки собственной прошивки или загрузчика в рамках инициативы Intel FSP (Firmware Support Package). Также промышленные версии выделяются расширенным температурным диапазоном от — -40°C до 100 °C.

Встраиваемые модели рассчитаны на применение в соответствующий устройствах и лишены вышеупомянутых прерогатив корпоративных собратьев. Они рассчитаны на работу в диапазоне температур — от 0°C до +100°C. В обеих линейках по три модели с двумя и четырьмя ядрами Willow Cove с поддержкой Hyper-Threading, GPU Iris Xe и настраиваемым в пределах 12–28 Вт теплопакетом. Рабочие частоты у корпоративных и встраиваемых Core 11-го несколько ниже, чем у потребительских аналогов. Они будут распространяться только по OEM-каналам. Краткая спецификация новинок доступна в таблицах ниже.

Что же касается Atom x6000E (Elkhart Lake) и Pentium/Celeron (Jasper Lake), их объединяет актуальная энергоэффективная процессорная архитектура Tremont, 10-нм технологический узел прошлого поколения и исполнение FCBGA1493 (под крышкой два кристалла — CPU и PCH). То есть, это представители одного «атомного» семейства. Эти процессоры рассчитаны на использование в бюджетных ноутбуках и безвентиляторных мини-ПК начального уровня.

Линейка Atom x6000E представлена восемью моделями, а процессоров Pentium и Celeron серий N/J представлено всего четыре. В обеих сериях модели имеют от двух до четырех ядер и работают на частоте от 1,0 до 3,0 ГГц в динамическом разгоне. Встроенный GPU Intel UHD Graphics может иметь конфигурацию с 16 или 32 исполнительными блоками, работающими на частоте до 400 МГц, а в турборежиме — до 800 МГц. Показатель TDP составляет от 4,5 до 12 Вт в зависимости от модели.

Среди главных особенностей нового поколения «атомных» процессоров Intel можно выделить работу с памятью LPDDR4X-3200/DDR4-3200, интерфейсы Display Port 1.3 и HDMI 2.0b с возможностью подключения до трех независимых дисплеев с разрешением 4K при 60 Гц, а также лучшую энергоэффективность и более высокую производительность по сравнению с предыдущим поколением. Intel говорит об увеличении однопоточной производительности в 1,7 раза, многопоточной — в 1,5 раза, а также двухкратном приросте графической производительности.

Технические характеристики мобильных процессоров Atom x6000E и Pentium/Celeron серий N/J приведены в таблице.

Сообщается, что более 100 компаний-партнеров Intel готовят устройства на базе SoC Atom x6000E и Pentium/Celeron серий N/J. Они должны поступить в продажу в ближайшее время.

Источник: HardwareLuxx и Videocardz