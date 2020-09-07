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Утечка: модельный ряд и характеристики будущих «атомных» 10-нм процессоров Intel Jasper Lake на архитектуре Tremont

Утечка: модельный ряд и характеристики будущих «атомных» 10-нм процессоров Intel Jasper Lake на архитектуре Tremont

Утечка: модельный ряд и характеристики будущих «атомных» 10-нм процессоров Intel Jasper Lake на архитектуре Tremont


В начале 2021 года ожидается релиз следующего поколения энергоэффективных «атомных» процессоров Intel Jasper Lake, сочетающих передовой 10-нанометровый техпроцесс и актуальную архитектуру Tremont. Эти процессоры рассчитаны на использование в бюджетных ноутбуках и безвентиляторных мини-ПК начального уровня. Веб-ресурс FanlessTech опубликовал подробности о модельном ряде и характеристиках будущих энергоэффективных мобильных SoC Pentium Silver и Celeron.

Tremont — актуальное поколение энергоэффективной процессорной микроархитектуры Intel, пришедшей на смену Goldmont (Plus), которая успешно использовалась в «атомных» процессорах семейств Apollo Lake и Gemini Lake с 2016 года. Ее дебют состоялся в конце прошлого года. «Атомные» ядра Tremont пока можно встретить только в однокристальных системах Lakefield и представителях семейства Snow Ridge.

Что же касается процессоров Jasper Lake, это сменщики актуальных процессоров Gemini Lake Refresh с TDP от 6 до 10 Вт, которые базируются на старой микроархитектуре Goldmont Plus и выполнены по нормам техпроцесса 14 нм.

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На данный момент известно о шести моделях будущего семейства Jasper Lake: двух Pentium Silver и четырех Celeron. Ключевые характеристики модельного ряда процессоров Intel Jasper Lake для удобства сведены в таблице.

ПроцессорКол-во ядер/потоковЧастоты, ГГцОбъем кэш-памяти L2, МБTDP, Вт
Настольные
Pentium N60054/42,0-3,3410
Celeron N51054/42,0-2,8410
Celeron N45052/22,0-2,9410
Мобильные
Pentium N60004/41,1-3,146
Celeron N51004/41,1-2,846
Celeron N45002/21,1-2,846

Анонсируя архитектуру Tremont, компания Intel говорила, в числе прочего, о 30% приросте производительности IPC (количество исполняемых инструкций за такт) по сравнению с Goldmont Plus (оценка на основании бенчмарков SPECint и SPECfp) и приросте до 80% в определенных задачах. Увы, тестов производительности пока нет, но в сочетании с более совершенным 10-нанометровым узлом это должно вылиться в достаточно ощутимый прирост быстродействия для Jasper Lake по сравнению с Gemini Lake Refresh.

Источник: FanlessTech

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