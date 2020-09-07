Утечка: модельный ряд и характеристики будущих «атомных» 10-нм процессоров Intel Jasper Lake на архитектуре Tremont

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В начале 2021 года ожидается релиз следующего поколения энергоэффективных «атомных» процессоров Intel Jasper Lake, сочетающих передовой 10-нанометровый техпроцесс и актуальную архитектуру Tremont. Эти процессоры рассчитаны на использование в бюджетных ноутбуках и безвентиляторных мини-ПК начального уровня. Веб-ресурс FanlessTech опубликовал подробности о модельном ряде и характеристиках будущих энергоэффективных мобильных SoC Pentium Silver и Celeron.

Tremont — актуальное поколение энергоэффективной процессорной микроархитектуры Intel, пришедшей на смену Goldmont (Plus), которая успешно использовалась в «атомных» процессорах семейств Apollo Lake и Gemini Lake с 2016 года. Ее дебют состоялся в конце прошлого года. «Атомные» ядра Tremont пока можно встретить только в однокристальных системах Lakefield и представителях семейства Snow Ridge.

Что же касается процессоров Jasper Lake, это сменщики актуальных процессоров Gemini Lake Refresh с TDP от 6 до 10 Вт, которые базируются на старой микроархитектуре Goldmont Plus и выполнены по нормам техпроцесса 14 нм.

На данный момент известно о шести моделях будущего семейства Jasper Lake: двух Pentium Silver и четырех Celeron. Ключевые характеристики модельного ряда процессоров Intel Jasper Lake для удобства сведены в таблице.

Процессор Кол-во ядер/потоков Частоты, ГГц Объем кэш-памяти L2, МБ TDP, Вт Настольные Pentium N6005 4/4 2,0-3,3 4 10 Celeron N5105 4/4 2,0-2,8 4 10 Celeron N4505 2/2 2,0-2,9 4 10 Мобильные Pentium N6000 4/4 1,1-3,1 4 6 Celeron N5100 4/4 1,1-2,8 4 6 Celeron N4500 2/2 1,1-2,8 4 6

Анонсируя архитектуру Tremont, компания Intel говорила, в числе прочего, о 30% приросте производительности IPC (количество исполняемых инструкций за такт) по сравнению с Goldmont Plus (оценка на основании бенчмарков SPECint и SPECfp) и приросте до 80% в определенных задачах. Увы, тестов производительности пока нет, но в сочетании с более совершенным 10-нанометровым узлом это должно вылиться в достаточно ощутимый прирост быстродействия для Jasper Lake по сравнению с Gemini Lake Refresh.

Источник: FanlessTech