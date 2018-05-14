Intel рассказала о возможностях нового чипсета Z390 Express

Компания Intel поделилась кратким описанием своего готовящегося к выпуску чипсета премиум-класса Z390 Express. Этот набор системной логики превосходит Z370 Express и имеет широкий набор функций.

Чипсет Intel Z390 Express поддерживает существующие процессоры Intel Core 8-го поколения Coffee Lake, а также готов к использованию грядущих чипов следующего поколения. Как и другие наборы системной логики серии Z300, версия Z390 Express поддерживает процессоры с исполнением LGA1151 и взаимодействует с ними через шину DMI 3.0. Также чипсет поддерживает 24 линии PCI-Express 3.0, до шести портов SATA3 (скорость передачи данных до 6 Гбит/с) с поддержкой AHCI и RAID, до трёх коннекторов M.2/U.2 (скорость передачи данных до 32 Гбит/с). Все эти возможности аналогичны чипсету Z370 Express.

Отличия заключаются в перечне доступных интерфейсов USB. Набор системной логики Z390 Express поддерживает 6 портов USB 3.1 gen 2 (скорость передачи данных до 10 Гбит/с), 10 портов USB 3.1 gen 1 (скорость передачи данных до 5 Гбит/с) и 14 портов USB 2.0. Таким образом, общее количество портов USB может достигать 30. Вместе с тем, в Z390 Express доступна технология Intel SmartSound, которая в документации описывается в качестве решения для снижения нагрузки на цифровой сигнальный процессор при обработке аудио и голоса. На физическом уровне речь идёт о фирменной шине Azalia HD, объединённой с аудио кодеком. Вероятно, обработка осуществляется силами чипсета, и теперь он сможет выполнять такие задачи, как преобразование речи в текст.

Наконец, в чипсете Z390 Express компания Intel обновила сетевые возможности платформы. Заявлена поддержка гигабитного проводного сетевого интерфейса, а производителям материнских плат рекомендуется интегрировать в свои устройства карты Intel Wireless-AC 9560 с поддержкой Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5. Документ не содержит информации о разгонных возможностях платформы.

Источник: techpowerup