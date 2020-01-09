Intel разработала стандарт Thunderbolt 4, но он не быстрее нынешнего Thunderbolt 3





Во время проведения выставки CES 2020 компания Intel анонсировала семейство мобильных процессоров Tiger Lake. Помимо повышения производительности в задачах искусственного интеллекта и использования графики Intel Xe эти процессоры также могут похвастаться поддержкой нового интерфейса Thunderbolt 4.

Но, судя по всему, новая версия стандарта не будет отличаться в плане скоростных характеристик от предшественника. Подробные сведения пока не разглашаются. Однако Intel заявила, что скорость передачи данных Thunderbolt 4 будет в 4 раза выше, чем у USB 3.1. Так как USB 3.1 обеспечивает скорость 10 Гбит/с, то от новой версии Thunderbolt можно ожидать скорость на уровне 40 Гбит/с, что как раз и соответствует возможностям Thunderbolt 3.

Новый стандарт подразумевает использование такого же разъёма, как и USB-C, и совместим с ним. Однако пока не совсем понятно, основан ли он на новом интерфейсе PCIe 4.0 или же как и предыдущий Thunderbolt — на PCIe 3.0. Также нет сведений о том, какие преимущества и улучшения сулит переход к цифре 4 в названии стандарта. Intel намерена предоставить подробные сведения немного позже.

Следует отметить, что грядущий стандарт USB 4 основан на Thunderbolt 3 и сможет достигать таких же скоростных характеристик. Кроме того, он бесплатен, и потому следует ожидать его более широкого распространения по сравнению с Thunderbolt.

Источник: gsmarena