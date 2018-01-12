Intel уже начала отгружать 10-нм чипы Cannon Lake, но не спешит делиться подробностями

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Старший вице-президент Intel и главный управляющий подразделения Intel Client Computing Group Грегори Брайант (Gregory Bryant) заявил, что компания уже отгружает процессоры Cannon Lake, изготавливаемые по нормам 10-нанометрового технологического процесса.

Какими-либо подробностями, касающимися новых процессоров, он не поделился. Грегори Брайант лишь отметил, что компания начала отгружать чипы Cannon Lake ещё до окончания прошлого года. Ранее циркулировали неподтверждённые слухи, что Intel выпустила 2-ядерный процессор без интегрированного графического ядра, работающий на частоте 2,0 ГГц. Он предназначен для применения в составе устройств с низким энергопотреблением.

Добавим, заявление о выпуске и поставках 10-нанометровых процессоров было сделано не во время официального мероприятия, которое проводил глава Intel Брайан Кржанич, а на небольшой встрече только для прессы. Это может говорить о том, что фактические объёмы поставок таких чипов всё ещё очень невелики.

Источник: tomshardware